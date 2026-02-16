Інфляція з'їсть гроші? Топ інструментів для інвестицій (відео)

Що буде з заощадженнями українців у 2026 році? Чи зможе гривня втриматися від девальвації, а інфляція — не «з'їсти» накопичення? У новому відео розбираємо головні економічні орієнтири наступного року: прогноз ВВП, рівень інфляції, курсові ризики та вплив демографії на економіку.

Обговорюємо, які інструменти можуть спрацювати в умовах нестабільності — від долара та євро до ОВДП, депозитів, золота, ETF та нерухомості. Чи рятують 15−16% у гривні?

Коли варто заходити в індексні фонди? І чи не приховують «25% річних» серйозні ризики? Відповіді та практичні орієнтири для формування портфеля у 2026 році — дивіться у випуску.