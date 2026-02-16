Кредитні історії «на піку»: кількість запитів зросла на 10% за три роки

Компанії, що працюють із кредитними історіями та ризик-аналізом (наприклад, Українське бюро кредитних історій), зафіксували збільшення кількості запитів більш ніж на 10% (з 150 млн запитів у 2021 році до понад 165 млн у 2024 році). Про це йдеться у звіті, підготовленому Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) спільно з InfoSapiens на замовлення Texty.org.ua для Міністерства цифрової трансформації України.

Звідки беруть дані

Схожі тенденції демонструє сфера бізнес-аналітики, у якій сервіси, орієнтовані на перевірку контрагентів і моніторинг компаній (YouContol), продовжують набирати популярності.

Зростання кількості запитів у цій галузі сягає понад 20% (із 50 млн у 2021 році до понад 60 млн у 2024 році).

Високу динаміку також має юридично-аналітичний напрям, який забезпечує доступ до державних реєстрів і дозволяє автоматизувати пошук правової інформації (Opendatabot).

У таких системах кількість користувацьких запитів подекуди зросла вдвічі (з 40 млн до 100 млн за той же період). Збільшується інтерес і до платформ, що працюють із прозорістю державних закупівель (наприклад, Clarity Project).

Кількість їхніх користувачів зросла приблизно на 50% (із 600 тис. до 900 тис. у 2021—2024 роках). Серед аналітичних систем, що працюють із державними фінансами та бюджетними даними, спостерігається скорочення активності користувачів більш ніж удвічі (з 80 тис. у 2021 році до 30 тис. у 2024 році).

Така тенденція спостерігається ймовірно через часткове закриття окремих фінансових наборів, зниження бюджетної прозорості в умовах воєнного часу, а також перерозподіл уваги користувачів на інші типи даних, пов’язані із закупівлями та ризик-аналізом тощо.

У транспортній та медичній сферах динаміка залишається стабільною: сервіси, що надають дані про маршрути, логістику чи контроль лікарських засобів, зберігають постійний рівень користувацької активності.

Кількість користувачів оцінюється на основі кількості переглядів, обчислюється в мільйонах на рік. Для деяких нових проєктів відсутні точні дані, що ускладнює оцінку їхнього розви