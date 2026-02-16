Дата-центри США різко збільшили споживання електроенергії на тлі ШІ-буму

Американська енергетична система стикається з безпрецедентним навантаженням через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та блокчейну. Якщо ще кілька років тому цифрова інфраструктура була майже непомітною для національної енергомережі, то сьогодні сервери перетворилися на одного з найбільших споживачів реальних фізичних ресурсів, забираючи левову частку виробленої електрики. Про це повідомляє Goldman Sachs та Міністерство енергетики США.