Дата-центри США різко збільшили споживання електроенергії на тлі ШІ-буму

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2026, 16:38

Дата-центри США різко збільшили споживання електроенергії на тлі ШІ-буму

Американська енергетична система стикається з безпрецедентним навантаженням через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та блокчейну. Якщо ще кілька років тому цифрова інфраструктура була майже непомітною для національної енергомережі, то сьогодні сервери перетворилися на одного з найбільших споживачів реальних фізичних ресурсів, забираючи левову частку виробленої електрики. Про це повідомляє Goldman Sachs та Міністерство енергетики США.

Американська енергетична система стикається з безпрецедентним навантаженням через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та блокчейну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Еволюція споживання

Історичні дані демонструють три чіткі етапи того, як змінювалися енергетичні апетити технологічної галузі.

  • У період з 2004 по 2013 рік ситуація залишалася абсолютно стабільною. Споживання електроенергії центрами обробки даних (ЦОД) коливалося в межах скромних 0,5−1% від загальнонаціонального показника. Базова інфраструктура раннього інтернету та перші хмарні сервіси працювали ефективно, не створюючи стресу для енергосистеми.
  • З 2014 по 2019 рік почалося поступове зростання. Показник плавно піднявся до 2,5%. Цей етап був зумовлений масовим переходом бізнесу на хмарні обчислення, бумом стрімінгових відеоплатформ та глобальним масштабуванням соціальних мереж.
  • Проте справжній шок відбувся у період з 2020 по 2026 рік. Крива енергоспоживання різко злетіла вгору, і наприкінці цього періоду наблизилася до позначки у 7% від усієї електроенергії, що генерується у Сполучених Штатах.

Три головні драйвери енергетичного буму

Експерти виділяють кілька ключових технологічних зсувів, які спровокували цей різкий стрибок попиту на кіловати:

  • Штучний інтелект (ШІ): Навчання та підтримка безперебійної роботи великих мовних моделей (LLM) вимагають колосальних обчислювальних потужностей. Сучасні генеративні нейромережі під час обробки кожного запиту споживають у рази більше електрики, ніж традиційний пошук в інтернеті.
  • Криптовалюти: Підтримка роботи децентралізованих блокчейн-мереж та промисловий майнінг (особливо таких активів, як біткоїн) створюють величезне, цілодобове та стабільне навантаження на електромережі.
  • Системи охолодження: Сучасне високощільне серверне обладнання генерує критично багато тепла. Як наслідок, значна (а іноді й більша) частина енергії витрачається не на самі обчислювальні процеси, а на живлення масивних промислових систем охолодження дата-центрів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами