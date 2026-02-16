Американська енергетична система стикається з безпрецедентним навантаженням через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та блокчейну. Якщо ще кілька років тому цифрова інфраструктура була майже непомітною для національної енергомережі, то сьогодні сервери перетворилися на одного з найбільших споживачів реальних фізичних ресурсів, забираючи левову частку виробленої електрики. Про це повідомляє Goldman Sachs та Міністерство енергетики США.
16 лютого 2026, 16:38
Дата-центри США різко збільшили споживання електроенергії на тлі ШІ-буму
Еволюція споживання
Історичні дані демонструють три чіткі етапи того, як змінювалися енергетичні апетити технологічної галузі.
- У період з 2004 по 2013 рік ситуація залишалася абсолютно стабільною. Споживання електроенергії центрами обробки даних (ЦОД) коливалося в межах скромних 0,5−1% від загальнонаціонального показника. Базова інфраструктура раннього інтернету та перші хмарні сервіси працювали ефективно, не створюючи стресу для енергосистеми.
- З 2014 по 2019 рік почалося поступове зростання. Показник плавно піднявся до 2,5%. Цей етап був зумовлений масовим переходом бізнесу на хмарні обчислення, бумом стрімінгових відеоплатформ та глобальним масштабуванням соціальних мереж.
- Проте справжній шок відбувся у період з 2020 по 2026 рік. Крива енергоспоживання різко злетіла вгору, і наприкінці цього періоду наблизилася до позначки у 7% від усієї електроенергії, що генерується у Сполучених Штатах.
Три головні драйвери енергетичного буму
Експерти виділяють кілька ключових технологічних зсувів, які спровокували цей різкий стрибок попиту на кіловати:
- Штучний інтелект (ШІ): Навчання та підтримка безперебійної роботи великих мовних моделей (LLM) вимагають колосальних обчислювальних потужностей. Сучасні генеративні нейромережі під час обробки кожного запиту споживають у рази більше електрики, ніж традиційний пошук в інтернеті.
- Криптовалюти: Підтримка роботи децентралізованих блокчейн-мереж та промисловий майнінг (особливо таких активів, як біткоїн) створюють величезне, цілодобове та стабільне навантаження на електромережі.
- Системи охолодження: Сучасне високощільне серверне обладнання генерує критично багато тепла. Як наслідок, значна (а іноді й більша) частина енергії витрачається не на самі обчислювальні процеси, а на живлення масивних промислових систем охолодження дата-центрів.
Джерело: Мінфін
