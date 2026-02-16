Українці масово відмовляються від «пластику»: кожна третя банківська картка стала цифровою

У 2025 році громадяни України встановили новий тренд у повсякденних фінансах, здійснивши стрімкий перехід до оплат за допомогою смартфонів та смарт-годинників. Попри війну та складну ситуацію з енергетикою, кількість цифрових (токенізованих) карток, що працюють на базі технології NFC, за рік підскочила більш ніж на чверть і сягнула 20,7 мільйона штук. Про це повідомляє Національний банк України 16 лютого.

Ера смартфонів

Головним зрушенням на фінансовому ринку стала зміна способу оплати. Дані за грудень 2025 року свідчать, що кількість токенізованих платіжних карток зросла на 25,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Сьогодні кожна третя активна банківська картка в Україні є цифровою — тобто доданою до віртуального гаманця у телефоні чи іншому гаджеті.

Водночас продовжує зростати і сегмент традиційних безконтактних карток: за рік їхня кількість збільшилася на 2,5%, сягнувши 35,9 мільйона штук. Загалом безконтактні картки становлять більше половини (55%) від усіх активних карток.

Ці технологічні зміни призвели до того, що зараз 98% від усіх безготівкових розрахунків (як за кількістю, так і за сумою) у торговельних мережах здійснюються виключно за допомогою безконтактної чи NFC-технології.

Масштаби безготівкової економіки: цифри та рекорди

Цифровізація безпосередньо вплинула на загальні обсяги фінансових операцій. За підсумками 2025 року загальна кількість транзакцій з українськими картками сягнула 9 512,3 млн (+10% до показників 2024 року), а їхня сума — 7 157,2 млрд грн (+9%). Переважна більшість цих операцій здійснювалася всередині країни (91,6% за кількістю та 90,1% за сумою), тоді як на закордонні витрати припало лише 8,4% та 9,9% відповідно.

Безготівкові розрахунки встановили абсолютний рекорд: за рік було здійснено понад 9 083,5 млн таких транзакцій на суму 4 684,3 млрд грн (зростання на 11% та 10,4% відповідно). Частка безготівкових операцій сягнула 95,5% від загальної кількості та 65,4% від загальної суми усіх карткових платежів.

Де та як українці витрачали кошти безготівково:

Оплата через термінали в магазинах та сфері послуг: беззаперечний лідер. Це 74,3% від усіх операцій та 50,9% від їхньої суми (понад 6,7 млрд транзакцій на майже 2 385,4 млрд грн). Середній чек зріс із 330 грн до 354 грн.

Перекази з картки на картку (P2P): становлять лише 7,3% від кількості, але займають вагомі 26,3% від суми (1 231,9 млрд грн). Середня сума переказу за рік знизилася з 1 958 грн до 1 864 грн.

Онлайн-покупки: оплата в інтернеті зайняла 13,9% транзакцій та 16,4% обсягу грошей (понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн). Середній чек зріс із 561 грн до 608 грн.

Інфраструктура та емісія: більше терміналів, стабільні банкомати

Підтримуючи попит на цифрові оплати, бізнес активно розширював платіжну інфраструктуру. Кількість торгових терміналів за рік зросла на 12,5% — до 558,6 тисячі одиниць (причому майже 85% з них підтримують безконтактну оплату). Цей показник вже на 31% перевищує довоєнний рівень кінця 2021 року. Кількість точок продажу, що приймають картки (включно з інтернет-магазинами), зросла на 18,5% — до 614,1 тисячі. Натомість кількість працюючих банкоматів протягом усього 2025 року залишалася незмінною — 15,7 тисячі одиниць.

Зросла і загальна кількість випущених банківських карток. Станом на 1 січня 2026 року банки емітували 148,7 млн карток (+12,7%). Національний банк пояснює такий стрибок активною реалізацією державних соціальних програм підтримки, зокрема «Національний кешбек» та «Зимова Підтримка». Кількість активних карток, якими користуються щомісяця, також зросла на 11,4% — до 65,4 млн штук, що становить 44% від усіх випущених карток.

Як працює токенізація і чому вона безпечніша за звичайний «пластик»

Стрімке зростання популярності NFC-оплат (насамперед через сервіси Apple Pay та Google Pay) в Україні пов'язане не лише зі зручністю, але й з високим рівнем безпеки таких транзакцій. Процес токенізації означає, що під час додавання фізичної банківської картки до смартфона її реальний 16-значний номер замінюється на унікальний цифровий код — «токен». Коли покупець прикладає телефон до термінала у магазині, продавець і система отримують лише цей одноразовий токен, а не справжні реквізити картки. Навіть якщо шахраї зможуть перехопити сигнал термінала, вони не дізнаються номер картки, термін її дії чи CVV-код, що робить токенізовані оплати значно захищенішими за традиційні розрахунки фізичним пластиком.