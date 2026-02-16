Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 15:22

Українці масово відмовляються від «пластику»: кожна третя банківська картка стала цифровою

У 2025 році громадяни України встановили новий тренд у повсякденних фінансах, здійснивши стрімкий перехід до оплат за допомогою смартфонів та смарт-годинників. Попри війну та складну ситуацію з енергетикою, кількість цифрових (токенізованих) карток, що працюють на базі технології NFC, за рік підскочила більш ніж на чверть і сягнула 20,7 мільйона штук. Про це повідомляє Національний банк України 16 лютого.

У 2025 році громадяни України встановили новий тренд у повсякденних фінансах, здійснивши стрімкий перехід до оплат за допомогою смартфонів та смарт-годинників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ера смартфонів

Головним зрушенням на фінансовому ринку стала зміна способу оплати. Дані за грудень 2025 року свідчать, що кількість токенізованих платіжних карток зросла на 25,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Сьогодні кожна третя активна банківська картка в Україні є цифровою — тобто доданою до віртуального гаманця у телефоні чи іншому гаджеті.

Водночас продовжує зростати і сегмент традиційних безконтактних карток: за рік їхня кількість збільшилася на 2,5%, сягнувши 35,9 мільйона штук. Загалом безконтактні картки становлять більше половини (55%) від усіх активних карток.

Ці технологічні зміни призвели до того, що зараз 98% від усіх безготівкових розрахунків (як за кількістю, так і за сумою) у торговельних мережах здійснюються виключно за допомогою безконтактної чи NFC-технології.

Масштаби безготівкової економіки: цифри та рекорди

Цифровізація безпосередньо вплинула на загальні обсяги фінансових операцій. За підсумками 2025 року загальна кількість транзакцій з українськими картками сягнула 9 512,3 млн (+10% до показників 2024 року), а їхня сума — 7 157,2 млрд грн (+9%). Переважна більшість цих операцій здійснювалася всередині країни (91,6% за кількістю та 90,1% за сумою), тоді як на закордонні витрати припало лише 8,4% та 9,9% відповідно.

Безготівкові розрахунки встановили абсолютний рекорд: за рік було здійснено понад 9 083,5 млн таких транзакцій на суму 4 684,3 млрд грн (зростання на 11% та 10,4% відповідно). Частка безготівкових операцій сягнула 95,5% від загальної кількості та 65,4% від загальної суми усіх карткових платежів.

Де та як українці витрачали кошти безготівково:

  • Оплата через термінали в магазинах та сфері послуг: беззаперечний лідер. Це 74,3% від усіх операцій та 50,9% від їхньої суми (понад 6,7 млрд транзакцій на майже 2 385,4 млрд грн). Середній чек зріс із 330 грн до 354 грн.
  • Перекази з картки на картку (P2P): становлять лише 7,3% від кількості, але займають вагомі 26,3% від суми (1 231,9 млрд грн). Середня сума переказу за рік знизилася з 1 958 грн до 1 864 грн.
  • Онлайн-покупки: оплата в інтернеті зайняла 13,9% транзакцій та 16,4% обсягу грошей (понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн). Середній чек зріс із 561 грн до 608 грн.

Інфраструктура та емісія: більше терміналів, стабільні банкомати

Підтримуючи попит на цифрові оплати, бізнес активно розширював платіжну інфраструктуру. Кількість торгових терміналів за рік зросла на 12,5% — до 558,6 тисячі одиниць (причому майже 85% з них підтримують безконтактну оплату). Цей показник вже на 31% перевищує довоєнний рівень кінця 2021 року. Кількість точок продажу, що приймають картки (включно з інтернет-магазинами), зросла на 18,5% — до 614,1 тисячі. Натомість кількість працюючих банкоматів протягом усього 2025 року залишалася незмінною — 15,7 тисячі одиниць.

Зросла і загальна кількість випущених банківських карток. Станом на 1 січня 2026 року банки емітували 148,7 млн карток (+12,7%). Національний банк пояснює такий стрибок активною реалізацією державних соціальних програм підтримки, зокрема «Національний кешбек» та «Зимова Підтримка». Кількість активних карток, якими користуються щомісяця, також зросла на 11,4% — до 65,4 млн штук, що становить 44% від усіх випущених карток.

Як працює токенізація і чому вона безпечніша за звичайний «пластик»

Стрімке зростання популярності NFC-оплат (насамперед через сервіси Apple Pay та Google Pay) в Україні пов'язане не лише зі зручністю, але й з високим рівнем безпеки таких транзакцій. Процес токенізації означає, що під час додавання фізичної банківської картки до смартфона її реальний 16-значний номер замінюється на унікальний цифровий код — «токен». Коли покупець прикладає телефон до термінала у магазині, продавець і система отримують лише цей одноразовий токен, а не справжні реквізити картки. Навіть якщо шахраї зможуть перехопити сигнал термінала, вони не дізнаються номер картки, термін її дії чи CVV-код, що робить токенізовані оплати значно захищенішими за традиційні розрахунки фізичним пластиком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

Коментарі - 1

+
0
Fuzzy
Fuzzy
16 лютого 2026, 15:54
#
Ще б всі банкомати підтримували НФСі. також є сенс деяким банкам вкладатися в розаиток АТМ мережі.
