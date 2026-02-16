Рогальський розповів, коли в monobank може з'явитися крипта

Один із співзасновник monobank Михайло Рогальський не виключив появу криптовалют у банку. Про це він розповів в інтерв'ю SPEKA.

Криптовалюта у monobank

«Я чую про те, що скоро легалізують криптовалюту, мабуть, останні п'ять років. Тому я, з одного боку, з надією, а з іншого боку, трошки скептично ставлюся до цих заяв, бо мені здається, що до легалізації криптовалюти нам ще доволі далеко. Ми зараз живемо в умовах, коли країна не може існувати без тих валютних обмежень, які є. Тож відкриття ринку криптовалют, на мою думку, призведе до того, що Національному банку буде дуже складно проводити монетарну політику і контролювати рух капіталу.

Хоча я буду дуже радий, якщо це буде якась правова рамка, бо ми бачимо криптообмінники, рекламу на вулиці. І дивно, що існує велика фінансова сфера, яка зараз ніяк не регулюється.

Михайло розповів, що у майбутньому, якщо закон і регуляції будуть дозволяти, у monobank може зʼявитися криптовалюта, але поки що компанія до цього не готується", — зазначив він.

Штучний інтелект у monobank

Окрім криптовалют, співзасновник monobank прокоментував застосування штучного інтелекту (ШІ) в роботі банку.

Попри акцент на «людяній» підтримці, у monobank впровадили внутрішню систему ШІ під назвою E.N.O.T. — електронний нейромережевий обчислювальний технологічний асистент.

За словами Рогальського, ШІ використовують обережно.

У звичайному режимі відповіді клієнтам надають живі оператори. Рогальський наголосив, що у банку вірять у важливість спілкування людей з живою людиною, особливо коли щось іде не так і потрібно звернутися до служби підтримки. Водночас у разі пікових навантажень або технічних збоїв до роботи може долучатися ШІ.