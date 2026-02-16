Минулого року українці встановили нові рекорди у використанні банківських карток, суттєво збільшивши обсяги безготівкових розрахунків. На тлі активного розширення мережі платіжних терміналів та випуску мільйонів нових карток, кількість банкоматів у країні перестала зростати, що чітко вказує на зміну фінансових звичок населення від готівки до цифри. Про це повідомляє Національний банк України 16 лютого.
Кількість карткових оплат стрімко росте, тоді як мережа банкоматів не змінюється — НБУ
Замороження готівкової інфраструктури та бум цифрових оплат
Головним індикатором зміни платіжних тенденцій стало те, що впродовж усього 2025 року кількість працюючих банкоматів в Україні залишалася абсолютно незмінною — на рівні 15,7 тисячі одиниць.
Водночас загальні показники використання карток продемонстрували впевнене зростання. За рік громадяни здійснили 9 512,3 млн операцій на загальну суму 7 157,2 млрд грн. Якщо порівнювати з 2024 роком, то кількість транзакцій збільшилася на 10%, а їхній грошовий обсяг — на 9%. Переважна більшість цих коштів оберталася всередині країни (91,6% за кількістю та 90,1% за сумою), тоді як на закордонні операції припало 8,4% та 9,9% відповідно.
Абсолютним лідером стали саме безготівкові розрахунки: здійснено понад 9 мільярдів операцій (зростання на 11%) на суму 4 684,3 млрд грн (зростання на 10,4%). Сьогодні 95,5% усіх операцій з картками є безготівковими, а у грошовому вимірі їхня частка досягла 65,4%.
Де та як українці витрачають кошти
Найчастіше банківська картка використовується для оплати через термінали у звичайних магазинах та закладах сфери послуг. На цей сегмент припадає 74,3% від загальної кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових оплат (це понад 6,7 млрд операцій на майже 2 385,4 млрд грн).
Інші види операцій розподілилися так:
- Перекази з картки на картку: хоча вони становлять лише 7,3% від кількості всіх операцій, за сумою вони займають вагомі 26,3% (1 231,9 млрд грн).
- Оплата в інтернеті: на онлайн-покупки припадає 13,9% транзакцій та 16,4% грошового обсягу (понад 1,2 млрд платежів на майже 770 млрд грн).
У 2025 році також змінився середній розмір однієї фінансової операції. У звичайних магазинах середній чек зріс із 330 до 354 грн, а в інтернеті — з 561 до 608 грн. Натомість середня сума переказу між картками зменшилася до 1 864 грн (проти 1 958 грн у 2024 році).
Інфраструктура: терміналів та карток стає більше
Поки кількість банкоматів не змінюється, мережа для прийому безготівкових оплат стрімко розширюється. Кількість торгових терміналів зросла на 12,5% і досягла 558,6 тисячі. Це на 31% більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення наприкінці 2021 року. Кількість точок (зокрема і в інтернеті), де можна розрахуватися карткою, збільшилася на 18,5% — до 614,1 тисячі.
Зростає і кількість самих платіжних карток. На початок 2026 року банки випустили 148,7 млн карток (+12,7% за рік). Цей стрибок значною мірою пояснюється державними програмами фінансової допомоги, такими як «Національний кешбек» та «Зимова Підтримка».
Кількість карток, якими українці реально користуються щомісяця (активні картки), зросла на 11,4% — до 65,4 млн. При цьому технології диктують свої правила:
- 55% активних карток (35,9 млн) є безконтактними (+2,5% за рік).
- Кожна третя активна картка (20,7 млн) є токенізованою, тобто доданою до смартфонів чи смарт-годинників (NFC). За рік їхня кількість підскочила на 25,9%.
Як наслідок, 98% усіх безготівкових покупок у магазинах здійснюються у безконтактний спосіб.
