Кількість карткових оплат стрімко росте, тоді як мережа банкоматів не змінюється — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2026, 13:42

Кількість карткових оплат стрімко росте, тоді як мережа банкоматів не змінюється — НБУ

Минулого року українці встановили нові рекорди у використанні банківських карток, суттєво збільшивши обсяги безготівкових розрахунків. На тлі активного розширення мережі платіжних терміналів та випуску мільйонів нових карток, кількість банкоматів у країні перестала зростати, що чітко вказує на зміну фінансових звичок населення від готівки до цифри. Про це повідомляє Національний банк України 16 лютого.

Минулого року українці встановили нові рекорди у використанні банківських карток, суттєво збільшивши обсяги безготівкових розрахунків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Замороження готівкової інфраструктури та бум цифрових оплат

Головним індикатором зміни платіжних тенденцій стало те, що впродовж усього 2025 року кількість працюючих банкоматів в Україні залишалася абсолютно незмінною — на рівні 15,7 тисячі одиниць.

Водночас загальні показники використання карток продемонстрували впевнене зростання. За рік громадяни здійснили 9 512,3 млн операцій на загальну суму 7 157,2 млрд грн. Якщо порівнювати з 2024 роком, то кількість транзакцій збільшилася на 10%, а їхній грошовий обсяг — на 9%. Переважна більшість цих коштів оберталася всередині країни (91,6% за кількістю та 90,1% за сумою), тоді як на закордонні операції припало 8,4% та 9,9% відповідно.

Абсолютним лідером стали саме безготівкові розрахунки: здійснено понад 9 мільярдів операцій (зростання на 11%) на суму 4 684,3 млрд грн (зростання на 10,4%). Сьогодні 95,5% усіх операцій з картками є безготівковими, а у грошовому вимірі їхня частка досягла 65,4%.

Де та як українці витрачають кошти

Найчастіше банківська картка використовується для оплати через термінали у звичайних магазинах та закладах сфери послуг. На цей сегмент припадає 74,3% від загальної кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових оплат (це понад 6,7 млрд операцій на майже 2 385,4 млрд грн).

Інші види операцій розподілилися так:

  • Перекази з картки на картку: хоча вони становлять лише 7,3% від кількості всіх операцій, за сумою вони займають вагомі 26,3% (1 231,9 млрд грн).
  • Оплата в інтернеті: на онлайн-покупки припадає 13,9% транзакцій та 16,4% грошового обсягу (понад 1,2 млрд платежів на майже 770 млрд грн).

У 2025 році також змінився середній розмір однієї фінансової операції. У звичайних магазинах середній чек зріс із 330 до 354 грн, а в інтернеті — з 561 до 608 грн. Натомість середня сума переказу між картками зменшилася до 1 864 грн (проти 1 958 грн у 2024 році).

Інфраструктура: терміналів та карток стає більше

Поки кількість банкоматів не змінюється, мережа для прийому безготівкових оплат стрімко розширюється. Кількість торгових терміналів зросла на 12,5% і досягла 558,6 тисячі. Це на 31% більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення наприкінці 2021 року. Кількість точок (зокрема і в інтернеті), де можна розрахуватися карткою, збільшилася на 18,5% — до 614,1 тисячі.

Зростає і кількість самих платіжних карток. На початок 2026 року банки випустили 148,7 млн карток (+12,7% за рік). Цей стрибок значною мірою пояснюється державними програмами фінансової допомоги, такими як «Національний кешбек» та «Зимова Підтримка».

Кількість карток, якими українці реально користуються щомісяця (активні картки), зросла на 11,4% — до 65,4 млн. При цьому технології диктують свої правила:

  • 55% активних карток (35,9 млн) є безконтактними (+2,5% за рік).
  • Кожна третя активна картка (20,7 млн) є токенізованою, тобто доданою до смартфонів чи смарт-годинників (NFC). За рік їхня кількість підскочила на 25,9%.

Як наслідок, 98% усіх безготівкових покупок у магазинах здійснюються у безконтактний спосіб.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 лютого 2026, 14:16
#
Тим часом у 2025 році кількість готівки в обігу України також збільшилася — на 12,6% (або на 103,9 млрд грн), досягнувши 926,3 млрд грн на початок 2026 року. І з такою владою та її ініціативами буде лише рости.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами