В X (Twitter) спростували інформацію про запуск торгів акціями та криптовалютами

Соціальна мережа X (колишній Twitter) найближчим часом запровадить нові функції для інвесторів, проте платформа не перетвориться на брокерську компанію і не буде самостійно проводити фінансові операції. Користувачі справді зможуть взаємодіяти з біржовими тікерами прямо у стрічці новин, але сама соцмережа виконуватиме виключно роль інформаційного майданчика.

Заява Нікіти Біра: ніякої брокерської діяльності

Напередодні в медіа поширилася інформація про те, що X дозволить торгувати цінними паперами та криптовалютами безпосередньо у своєму застосунку. Проте керівник відділу продуктів компанії Нікіта Бір оперативно спростував ці чутки, розставивши правильні акценти щодо нового функціоналу.

Він чітко наголосив, що компанія не бере на себе фінансові ризики, не зберігає кошти клієнтів та не займається безпосереднім укладанням угод:

«X не займається виконанням угод і не діє як брокерська компанія. Ми просто створюємо інструменти фінансових даних і посилання», пояснив Бір.

Майбутня функція під назвою «розумні кештеги» (Smart Cashtags) дозволить користувачам клікати на назви активів (тікери) у публікаціях та бачити їхню актуальну ціну. Однак для здійснення самої купівлі чи продажу система перенаправлятиме користувача з платформи X на сторонні спеціалізовані торгові сервіси.

Запуск X Money та концепція «суперзастосунку»

Попри те, що соцмережа відмовляється від статусу брокера, вона продовжує свій шлях до створення власної фінансової екосистеми. Наразі компанія активно готує до запуску платіжну систему X Money. За словами власника платформи Ілона Маска, цей інструмент вже проходить закрите внутрішнє тестування, а публічна бета-версія для обмеженого кола зовнішніх користувачів стане доступною протягом одного-двох місяців.

Головна мета Маска — перетворити X на «застосунок для всього». Він прагне створити середовище, де люди зможуть обмінюватися повідомленнями, читати новини, переказувати гроші один одному та керувати своїми інвестиціями без необхідності відкривати окремі банківські програми.