Україна залучила грант від Японії та Канади у розмірі $690 млн

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі $690 млн. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про транш

Це — перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

$544 млн — внесок Уряду Японії;

$146 млн — внесок Канади;

$0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Нагадаємо

Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).