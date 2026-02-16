Форекс і крипто прогноз на 16 — 20 лютого 2026 року

Минулого тижня у США в центрі уваги опинився звіт щодо ринку праці за січень, публікацію якого було перенесено раніше. На думку аналітиків брокерської компанії XFINE , ці дані підтвердили стійкість зайнятості та відсутність різкого охолодження економіки, що підтримало обережні очікування щодо зниження ставки ФРС. Додатковий вплив справила статистика з інфляції: січневий CPI не дав ринку чіткого сигналу до швидкого пом’якшення політики, зберігши напруженість у дохідностях та валютному сегменті. У Європі макроекономічна статистика за Q4 2025 загалом вказала на слабке, але позитивне зростання без ознак прискорення, тоді як на сировинних ринках звіт OPEC (MOMR) став окремим драйвером для нафти, залишивши котирування в зоні підвищеної чутливості до балансу попиту та пропозиції. Загалом тиждень продемонстрував стійкість економіки за умов збереження інфляційного тиску, що утримало ринки в режимі підвищеної волатильності без формування нового стійкого тренду.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1.1868. Незважаючи на невелике зростання, бичачий імпульс залишається слабким, і пара як і раніше перебуває у фазі консолідації. Наступного тижня можлива нова спроба прорвати опір 1.1925. У разі успіху це відкриє шлях до 1.2000 і 1.2080. Також не можна виключати зниження до підтримки в зоні 1.1775−1.1800. Якщо вона не встоїть, це може призвести до падіння в район 1.1700, наступна підтримка в зоні 1.1580−1.1620, далі 1.1470−1.1500.

Біткоїн (BTC/USD)

Починаючи з 07 лютого BTC/USD рухається у вузькому каналі 65,100−72,260 уздовж Pivot Point 70,000, що підтверджує відсутність очевидних драйверів. У разі їх появи впевнений прорив каналу в той чи інший бік може посилити локальний імпульс і призвести або до зростання до зони 75,000−80,000, або до падіння до 63,000 і далі — до підтримки 59,800. Більш віддалені цілі: для биків — повернення в коридор 85,000−90,000, для ведмедів — 54,000 і 49,000.

Нафта Brent

Третій тиждень поспіль нафта Brent торгується поблизу верхньої межі довгострокового низхідного каналу, у якому вона рухається з жовтня 2023р. Остання точка цього разу була встановлена на позначці 67.18 доларів за барель. Низка експертів вважає, що спроби відновлення мають корекційний характер. Бики можуть спробувати знову протестувати зону опору 70.45 з орієнтиром на 72.60−72.75. Сприятливий для ведмедів новинний фон може призвести до повернення Brent у центр довгострокового каналу. Підтримки 66.30, 65.00 і 62.70.

Золото (XAU/USD)

Золото закрилося на рівні 5,043 долара за унцію. Як зазначають у XFINE, спроби прорватися вище зони опору 5,090−5,120 поки не увінчалися успіхом. Незважаючи на те, що фундаментальна структура залишається бичачою, не виключена корекція вниз. Найближча підтримка — 4,870, наступна — біля лінії середньострокової висхідної підтримки в районі 4,770−4,800. Її прорив може призвести до глибшої корекції до 4,400−4,530. Для биків цілі 5,180, 5,450 і 6,000.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня 17 лютого буде опубліковано попередні дані щодо індексу економічних настроїв ZEW у Німеччині та Єврозоні. У США 18 лютого вийдуть індекс провідних економічних індикаторів і протоколи останнього засідання FOMC, також буде опубліковано звіт API щодо запасів сирої нафти. У четвер, 19 лютого, очікуються дані щодо торговельного балансу та офіційний звіт EIA щодо запасів нафти у США. У п’ятницю увага ринку буде зосереджена на попередній оцінці ВВП США за Q4, а також на статистиці щодо особистих доходів і витрат та остаточному індексі споживчих настроїв Мічиганського Університету.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, такі: EUR/USD — помірно-бичачий, поки ціна утримується вище 1.1775. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна нижче 75,500−80,000. Brent — ведмежий, поки котирування нижче 70.45. XAU/USD — бичачий за умови утримання цін вище 4,770−4,800

Аналітичний відділ XFINE