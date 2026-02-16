Голова найбільшого корпоративного власника біткоїна, компанії Strategy Майкл Сейлорзаявив, що перша криптовалюта — найпродуктивніший актив, тому завжди буде волатильною.
Майкл Сейлор розповів, як потрібно інвестувати в біткоїн
Поради Сейлора
За словами Сейлора, це слід сприймати не як баг, а як базову властивість активу. Можливість торгувати першою криптовалютою цілодобово лише посилює амплітуду котирувань на ринку.
«Інвестувати в біткоїн потрібно з горизонтом 4−10 років. Нині понад шість мільярдів людей не мають доступу до американської нерухомості як захисного активу. Біткоїн для них — спосіб зберігати вартість у максимально захищеній юрисдикції», — наголосив криптоентузіаст.
Сейлор зазначив, що біткоїн виходить за межі спекулятивного інструменту і стає активом рівня територій.
За його словами, BTC можна розглядати на тому ж рівні, що й історичні територіальні придбання США Аляска, Техас, Каліфорнія.
Сьогодні, вважає Сейлор, стратегічна конкуренція зміщується у цифровий простір. Наступний етап глобального лідерства пов'язаний із розвитком штучного інтелекту та контролем над цифровими активами.
У цій парадигмі біткоїн стає не просто фінансовим інструментом, а й елементом національної технологічної інфраструктури.
Окремо Сейлор акцентував увагу на філософському вимірі біткоїна. У його інтерпретації це не просто актив, а форма цифрової трансформації капіталу — універсальна фінансова платформа, з якою можуть взаємодіяти мільярди людей та автономні ШІ-агенти.
Раніше Майкл Сейлор заявив, що у разі подальшого зниження курсу біткоїну компанія Strategy має намір рефінансувати борг, а не продавати першу криптовалюту.
