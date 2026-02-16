Майкл Сейлор розповів, як потрібно інвестувати в біткоїн

Голова найбільшого корпоративного власника біткоїна, компанії Strategy Майкл Сейлор заявив , що перша криптовалюта — найпродуктивніший актив, тому завжди буде волатильною.

Поради Сейлора

За словами Сейлора, це слід сприймати не як баг, а як базову властивість активу. Можливість торгувати першою криптовалютою цілодобово лише посилює амплітуду котирувань на ринку.

«Інвестувати в біткоїн потрібно з горизонтом 4−10 років. Нині понад шість мільярдів людей не мають доступу до американської нерухомості як захисного активу. Біткоїн для них — спосіб зберігати вартість у максимально захищеній юрисдикції», — наголосив криптоентузіаст.

Сейлор зазначив, що біткоїн виходить за межі спекулятивного інструменту і стає активом рівня територій.

За його словами, BTC можна розглядати на тому ж рівні, що й історичні територіальні придбання США Аляска, Техас, Каліфорнія.

Сьогодні, вважає Сейлор, стратегічна конкуренція зміщується у цифровий простір. Наступний етап глобального лідерства пов'язаний із розвитком штучного інтелекту та контролем над цифровими активами.

У цій парадигмі біткоїн стає не просто фінансовим інструментом, а й елементом національної технологічної інфраструктури.

Окремо Сейлор акцентував увагу на філософському вимірі біткоїна. У його інтерпретації це не просто актив, а форма цифрової трансформації капіталу — універсальна фінансова платформа, з якою можуть взаємодіяти мільярди людей та автономні ШІ-агенти.

Раніше Майкл Сейлор заявив, що у разі подальшого зниження курсу біткоїну компанія Strategy має намір рефінансувати борг, а не продавати першу криптовалюту.