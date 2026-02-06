Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 13:14

Компанія Майкла Сейлора отримала $12,4 млрд збитків через падіння біткоїна

Падіння курсу біткоїна нижче позначки у 65 000 доларів поглиблює кризу на ринку цифрових активів. Однією з найбільш постраждалих сторін виявилася компанія Strategy Inc., відома своєю агресивною стратегією накопичення першої криптовалюти. Згідно зі звітом про прибутки, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 12,4 мільярда доларів за четвертий квартал. Головною причиною таких фінансових результатів стала переоцінка вартості величезних запасів біткоїна, які перебувають на балансі фірми. Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння курсу біткоїна нижче позначки у 65 000 доларів поглиблює кризу на ринку цифрових активів.

Зламаний механізм фінансування

Ситуація погіршилася цього тижня, коли через нові ринкові потрясіння вартість біткоїн-активів компанії впала нижче ціни їх придбання вперше з 2023 року. Це фактично нівелювало всі прибутки, отримані після виборів.

Раніше Strategy Inc., яка починала як розробник корпоративного програмного забезпечення, успішно використовувала унікальну фінансову модель. Акції компанії торгувалися зі значною премією (націнкою) відносно вартості біткоїнів, якими вона володіла. Це дозволяло випускати нові акції, залучати кошти та купувати ще більше криптовалюти, повторюючи цикл. Однак зараз, коли ця премія зникла, а умови на ринках капіталу стали жорсткішими, модель перестала працювати.

Компанія не оголосила про випуск нових акцій чи боргових зобов'язань. Це суттєва зміна поведінки, адже починаючи з 2020 року, кожне падіння ринку супроводжувалося новими закупівлями за рахунок залучених коштів. Натомість Майкл Сейлор, співзасновник компанії, зайняв більш оборонну позицію.

Позиція керівництва та реальність

Сейлор запевнив, що компанії не загрожують маржин-коли (вимоги терміново довнести кошти для забезпечення позицій), а на рахунках є 2,25 мільярда доларів готівкою. Цього має вистачити для покриття відсотків та виплат протягом більш ніж двох років. Проте тиск зростає, оскільки поточна ціна біткоїна закріпилася нижче середньої ціни покупки компанією, яка становить 76 052 долари.

У Strategy Inc. також підкреслили, що не очікують отримання прибутку в поточному році або в найближчому майбутньому. Генеральний директор Фонг Ле під час презентації спробував заспокоїти інвесторів:

«Дехто з вас купив біткоїн або MSTR минулого року, це ваш перший спад, моя порада — триматися».

Ця спроба заспокоєння викликала хвилю обурення в коментарях під час прямої трансляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
