У січні український автопарк поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи. У порівнянні з січнем 2025 р. продажі нових легковиків збільшились в приватному сегменті авторинку на 20%, а у корпоративному на 19%. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.
16 лютого 2026, 9:24
Найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
Які авто обирали приватніпокупці
- TOYOTA RAV-4 — 268 од.;
- HYUNDAI Tucson — 159 од.;
- BYD Leopard 3 — 155 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 146 од.;
- MAZDA CX5 — 126 од.
Які авто обирали юридичні особи
- RENAULT Duster — 319 од.;
- PEUGEOT Landtrek — 73 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 72 од.;
- SKODA Octavia — 69 од.;
- TOYOTA RAV-4 — 66 од.
