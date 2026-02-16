Найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному секторах авторинку

У січні український автопарк поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи. У порівнянні з січнем 2025 р. продажі нових легковиків збільшились в приватному сегменті авторинку на 20%, а у корпоративному на 19%. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.