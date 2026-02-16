Інфраструктура стала ключовим інвестиційним аргументом на ринку житла — Avalon

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2026, 9:30

Інфраструктура стала ключовим інвестиційним аргументом на ринку житла — Avalon

Інфраструктура у житлових проєктах перестала бути додатковою опцією і стала ключовим інвестиційним аргументом як для покупців, так і для інвесторів. Вона напряму впливає на ліквідність об'єкта, темпи продажів і здатність проєкту зберігати цінність у довгостроковій перспективі. Про це розповів операційний директор девелоперської компанії Avalon Ярослав Возняк.

Інфраструктура у житлових проєктах перестала бути додатковою опцією і стала ключовим інвестиційним аргументом як для покупців, так і для інвесторів.

За його словами, сучасний девелопмент починається ще на етапі вибору земельної ділянки. Девелопер одразу оцінює транспортну доступність, зв’язок із діловими районами міста та наявність базової інфраструктури — сервісів, магазинів, просторів для щоденного життя. Якщо район не закриває цих потреб, проєкт має компенсувати їх і стати точкою розвитку території.

«Сьогодні ми не можемо дивитися на ділянку лише з позиції квадратних метрів. Важливо розуміти, як живе район, чого йому бракує і яку додаткову цінність проєкт може дати місту», — зазначає Ярослав Возняк.

Окрему роль у формуванні якості проєкту відіграє внутрішній простір житлових комплексів. Двори більше не сприймаються як технічна прибудинкова зона. Вони стають місцем для відпочинку, спілкування та відновлення, частиною цілісної екосистеми. У компанії зазначають, що продуманий ландшафт, дорослі рослини та комфортне середовище мають створювати відчуття затишку з перших днів проживання.

«Двір — це простір, який мешканець бачить щодня. Якщо він не формує відчуття якості й спокою, це не компенсується навіть хорошими плануваннями», — пояснює Возняк.

Не менш важливою є й загальна інфраструктура проєкту — наявність сервісів, торговельних зон, коворкінгів, спортивних і рекреаційних просторів. Для сучасного покупця це вже не конкурентна перевага, а очікуваний стандарт, адаптований до класу житла та міського ритму. Люди дедалі частіше обирають не окрему квартиру, а повноцінний сценарій життя.

За словами представника Avalon, саме інфраструктура визначає інвестиційну привабливість житла. Проєкти з продуманою екосистемою швидше знаходять покупців, краще утримують ціну і залишаються актуальними навіть через роки після введення в експлуатацію.

При цьому треба враховувати потреби вже сформованого району. Інтеграція нових проєктів в міське середовище та відсутність конфлікту з існуючою забудовою стають обов’язковими умовами сталого розвитку.

«Інфраструктура сьогодні — це не маркетинг і не тренд. Це фундамент довіри, комфорту та інвестиційної цінності проєкту», — підсумовує Ярослав Возняк.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами