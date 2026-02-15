У країні планують переглянути угоди, укладені за останні 20 років, і конфісковувати майно, придбане громадянами рф у Фінляндії, повідомляє видання Suomenmaa з посиланням на міністра оборони Антті Хяккянена.
15 лютого 2026, 15:37
Фінляндія хоче вилучати нерухомість у росіян під приводом захисту національної безпеки
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
В чому причина
За словами Хяккянена, таке втручання могло б застосовуватися до операцій з усіма типами нерухомості, здійсненими протягом останніх 20 років. Такі заходи, на думку Міністра оборони Фінляндії, дозволять забезпечити національну безпеку.
«В останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю», — заявив він.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі