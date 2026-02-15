Фінляндія хоче вилучати нерухомість у росіян під приводом захисту національної безпеки

У країні планують переглянути угоди, укладені за останні 20 років, і конфісковувати майно, придбане громадянами рф у Фінляндії, повідомляє видання Suomenmaa з посиланням на міністра оборони Антті Хяккянена.

В чому причина

За словами Хяккянена, таке втручання могло б застосовуватися до операцій з усіма типами нерухомості, здійсненими протягом останніх 20 років. Такі заходи, на думку Міністра оборони Фінляндії, дозволять забезпечити національну безпеку.

«В останні 20 років Фінляндія надто наївно ставилася до контролю за нерухомістю», — заявив він.