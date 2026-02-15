Частка власників криптовалют у світі становить близько 8-10% — Чанпен Чжао

Утримувач контрольного пакету найбільшої за обсягами торгів криптобіржі Binance Чанпен Чжао заявив , що частка власників криптовалют у світі становить близько 8−10%.

За словами Чжао, криптовалюти поширені набагато менше, ніж прийнято вважати: їхня частка у світовому багатстві становить менше 1%. Це свідчить про значний потенціал зростання всієї промисловості протягом кількох років.

Він зазначив, що поточний ведмежий цикл відрізняється від попередніх фаз зниження: ринок став зрілішим, а інституційна присутність — помітнішою. Ще одним чинником довгострокової стійкості Чжао назвав конструктивніший підхід США до регулювання цифрових активів.

Короткострокові прогнози — спекулятивні

При цьому він підкреслив, що короткострокові прогнози залишаються спекулятивними: висока волатильність криптовалют зберігається, тому інвестиційні рішення мають співвідноситися з індивідуальним рівнем ризику. Окремо підприємець відзначив різницю між централізованими та децентралізованими платформами.

За його словами, майданчики не є прямими конкурентами — вони обслуговують різні категорії користувачів. Робота з децентралізованими протоколами вимагає технічної підготовки та суворого дотримання принципів кібербезпеки: компрометація пристрою або гаманця може призвести до повної втрати активів.

Централізовані біржі, навпаки, пропонують звичну інфраструктуру — акаунти, паролі, клієнтську підтримку, — що робить їх більш зрозумілими для масової аудиторії. У міру нагромадження досвіду частина користувачів переходить до децентралізованих рішень, однак такий крок передбачає відповідальність за зберігання коштів.

Розвиток криптоіндустрії

Говорячи про розвиток криптоіндустрії, Чжао закликав команди зосередитись на продуктах, а не на короткостроковій динаміці криптоактивів. У довгостроковій перспективі, на його думку, виграють проєкти із стійкою технологічною архітектурою, прозорою стратегією та зрозумілою економічною моделлю.

Ключовими метриками успіху він назвав безпеку коштів, низькі комісії, високу швидкість транзакцій і зручний інтерфейс.