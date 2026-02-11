Власник Binance розповів, на що пішов заради купівлі біткоїна у 2014 році

Власник контрольного пакету криптобіржі Binance Чанпен Чжао розповів , що у 2014 році продав свою квартиру в Шанхаї за $900 000 і купив 1500 BTC за середньою ціною $600 за монету.

Історія покупки

За словами Чжао, щоб по-справжньому розібратися в біткоїні, йому знадобилося близько шести місяців інтенсивного вивчення, незважаючи на технічний бекграунд та досвід роботи з торговими системами.

Бізнесмен підкреслив, що свідомо вирішив не прогаяти «наступний великий цикл», хоча мати назвала його «дурною дитиною» за продаж квартири заради «чарівних інтернет-грошей».

Чжао розповів, що зараз зосереджено на розвитку безкоштовної освітньої платформи Giggle Academy. Також він наголосив на потенціалі штучного інтелекту — бізнесмен очікує, що ШІ-агенти здійснюватимуть величезну кількість мікротрансакцій.

Цифрові активи стануть природною інфраструктурою для цифрової економіки, а ШІ третьою фундаментальною технологічною хвилею.

Раніше Чанпен Чжао оскаржив заяви конкурентів і незадоволених клієнтів, які звинуватили компанію, що належить бізнесменові, в помилках, що посилили падіння крипторинка.