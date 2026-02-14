Ідеальний партнер — це вигадка: вчені розвінчали міф про «ту саму» другу половинку

У День святого Валентина виникає спокуса повірити, що десь там є «Той єдиний»: споріднена душа, ідеальна пара, людина, з якою тобі судилося бути. Протягом історії людей завжди приваблювала ідея про те, що кохання не є випадковим, пише BBC.

Стародавня Греция та Середньовіччя

У Стародавній Греції Платон уявляв, що колись ми були цілісними істотами з чотирма руками, чотирма ногами та двома обличчями, настільки сяючими, що Зевс розколов нас навпіл; відтоді кожна половина блукає землею в пошуках своєї зниклої іншої, міф, який дає сучасній спорідненій душі її поетичний родовід і обіцянку того, що десь хтось нарешті змусить нас відчути себе повноцінними.

У Середньовіччі трубадури та казки про короля Артура переосмислили це прагнення як «куртуазне кохання», палку, часто заборонену відданість, як-от відданість Ланселота Гвіневері, в якій лицар довів свою цінність самопожертвою заради коханої, про яку він міг ніколи відкрито не заявити.

Платон (ліворуч) уявляв, що люди колись були цілісними, з чотирма руками, чотирма ногами та двома обличчями, перш ніж Зевс (праворуч) розколов їх, залишивши кожну половину шукати свою іншу.

В епоху Відродження такі письменники, як Шекспір, говорили про «закоханих, які не знають свого щастя», про пари, пов’язані непереборним зв’язком, але розлучені родиною, щастям чи долею, ніби сам Всесвіт написав їхню історію кохання і водночас заперечив щасливий кінець.

У більш пізні часи голлівудські та любовні романи продали нам казкові історії кохання.

Але що кажуть новітні наукові дослідження про споріднені душі? Чи існує хтось особливий для нас?

Як ми закохуємось у «Того єдиного»

Вірен Свамі, професор соціальної психології в Університеті Англії Раскін (ARU) у Кембриджі, простежив наше сучасне європейське розуміння романтичного кохання до середньовічної Європи та тих історій про Камелота, Ланселота, Гвіневеру та лицарство лицарів круглого столу, що поширилися по всьому континенту.

«Ці історії спочатку проштовхнули ідею про те, що ви повинні обрати собі супутника, і цей супутник — на все життя», — каже він.

«До цього в більшій частині Європи можна було кохати скільки завгодно людей, а кохання було плинним і часто не стосувалося сексу».

З часом, коли людей виривають з їхніх сільськогосподарських громад, а індустріалізація руйнує звичні прив'язаності, вони стають «відчуженими», каже він. «Вони починають шукати когось іншого, хто б їх врятував, врятував їх від злиднів їхнього життя».

Вірен Свамі вважає, що сучасні уявлення про романтичне кохання можна простежити до середньовічних європейських історій, таких як про Ланселота та Гвіневру.

Сучасні додатки для знайомств перетворюють цю історію на алгоритм, який Свамі називає «пошуком стосунків». Пошук спорідненої душі перетворюється на протилежність тому, що вони шукають: «Для багатьох людей це справді бездушний досвід».

«Ви шукаєте партнера… переглядаєте, можливо, десятки людей у ​​додатку для знайомств, поки не дійдете до точки, де… Мені потрібно зупинитися», — каже він.

Єдиний

Джейсон Керролл, професор шлюбних та сімейних досліджень в Університеті Бригама Янга в США, що базується в місті Прово, штат Юта, співчуває прагненню «Єдиного».

«Ми — істоти, що керуються прив’язаністю», — каже він. «Ми прагнемо цього зв’язку». Але на своїх лекціях він каже студентам, що їм потрібно відмовитися від ідеї спорідненої душі, не відмовляючись від бажання мати Єдиного/Єдину.

Це звучить як суперечність, але для Керролла це різниця між долею та хабарництвом.

«Споріднену душу просто знайти. Вона вже готова. Але єдина і неповторна — це те, що двоє людей створюють разом протягом років адаптації, вибачень і час від часу скрегочучи зубами», — каже він.

Пастка спорідненої душі

Аргументація Керролла спирається на десятиліття досліджень, які він узагальнив у своїй доповіді «Пастка спорідненої душі», значна частина яких розрізняє те, що психологи називають «переконаннями про долю» — ідеєю про те, що правильні стосунки повинні бути легкими — та «переконаннями про зростання», які зосереджені на тому, що партнери можуть зробити, щоб справи працювали.

У широко цитованій серії досліджень кінця 1990-х та початку 2000-х років, проведених професором К. Реймондом Ні з Х'юстонського університету, дослідники виявили, що люди, які вірили, що стосунки «належать бути створеними», набагато частіше сумнівалися у своїй відданості після конфлікту. Ті, хто мав більш орієнтовані на зростання погляди, як правило, залишалися більш відданими, навіть у дні сварок.

Керролл стверджує, що ті, хто має орієнтацію на зростання, все ще хочуть чогось особливого, але очікують на важкі часи. «Вони запитують… що вони можуть зробити, щоб покращити свої стосунки, досягти прогресу та зростання?»

Дослідження показують, що люди з переконаннями «зростання» у стосунках все ще хочуть чогось особливого, але очікують труднощів на цьому шляху.

На його думку, віра у споріднену душу — це пастка — не сама романтика, а очікування, що кохання ніколи не повинно бути важким. За його словами, най«душевніша» частина тривалих стосунків — це не кінематографічне захоплення, а «перебування в першому ряду не лише для демонстрації сильних сторін одне одного, але й… [їхніх] викликів та слабкостей».

«Це досить священне місце», — каже він. «Ми знаємо про це лише тому, що нам дозволили там бути».

На думку Керролла, коли кохання сприймається як доля, люди стають менш охочими виконувати непомітну роботу, яка насправді підтримує кохання. Керролл каже, що пастка спорідненої душі значно ускладнює стосунки, коли вони стикаються з першою серйозною перешкодою.

«Коли вперше виникає якась боротьба, одразу виникає думка: «Ну, я думав, що ти моя споріднена душа. Але, можливо, це не так, бо споріднені душі не повинні вирішувати проблеми», — каже він. «Але якщо стосунки мають бути довгостроковими, вони ніколи не будуть просто спуском».

Іскра чи травма?

Вікі Павітт, лондонська коуч-консультантка з питань кохання, часто допомагає людям, які думали, що знайшли свою другу половинку, але виявляють, що ця казка супроводжується емоційними маніпуляціями, нестабільністю та постійним відчуттям тривоги.

«Коли між нами багато хімії та іскри, я думаю, що це іноді може бути пов’язано з розкриттям старих нездорових моделей поведінки, таких як старі рани», — каже вона.

«Людина, яка є непослідовною або поводиться дещо гарячково-холодно, може змусити вас відчути: „Я не можу дочекатися, щоб побачити її знову“, але насправді вона викликає у вас стільки тривоги, що ви хочете більшого».

Коуч з кохання Вікі Павітт часто працює з людьми, які думали, що знайшли свою другу половинку, але виявляють, що ці стосунки викликали у них тривогу.

Павітт каже, що те, що ми відчуваємо як долю, може бути потягом нашої нервової системи, коли вона усвідомлює щось, що раніше завдало нам болю, і намагається це виправити, — модель, яку терапевти називають травматичним зв’язком.

Цей зв'язок може здаватися коханням, каже вона, і призводить до того, що людей магнітно притягує нездорова динаміка, тому що вони знайомі, а не тому, що ідеально підходять одне одному.

Одне з часто цитованих досліджень належить канадським психологам Дональду Даттону та Сьюзен Пейнтер. У дослідженні, опублікованому в 1993 році під час їхнього навчання в Університеті Британської Колумбії, вони спостерігали за 75 жінками після того, як вони розлучилися з партнерами, що чинили насильство.

Команда виміряла, наскільки сильно жінки все ще відчувають прив'язаність до своїх колишніх, і порівняла це з тим, якими були їхні стосунки раніше.

Вони виявили, що найміцніші зв'язки були не у жінок, які постійно зазнавали насильства, а у тих, чиї партнери чергували то шарм, то жорстокість.

Павітт каже, що те, що здається долею, іноді може бути травматичним зв'язком

Даттон і Пейнтер стверджують, що цей травматичний зв'язок допомагає пояснити, чому люди можуть відчувати магнітне тяжіння до стосунків, які об'єктивно для них погані — тому що поєднання небезпеки та прихильності знайоме, а не тому, що воно корисне.

Саме цю відмінність Павітт намагається виявити у коучингу: «Йдеться про те, щоб розібратися, чи хімія, яку ви відчуваєте, показує мені, що ця людина сумісна зі мною, чи це знайоме відчуття тривоги».

«На своїй мові я ніколи не говорю про споріднені душі», — каже вона. «Особисто я не вірю, що для кожного є одна людина… але я вірю, що ми стаємо „тим єдиним“ для когось».

Справжня хімія

Якщо виключення існування спорідненої душі звучить неромантично, біологія потягу вказує на те саме.

Гормональні контрацептиви можуть непомітно змінювати ставлення партнерів одне до одного. Дослідження показують, що таблетки, які згладжують природні припливи та відпливи фертильності, можуть пом'якшувати зміни в потягу, які зазвичай відбуваються протягом менструального циклу, потенційно змінюючи початковий вибір партнера.

Деякі дослідження показують, що гормональна контрацепція може ненав'язливо впливати на привабливість партнерів.

Одне велике дослідження, що охопило 365 гетеросексуальних пар, показало, що сексуальне задоволення жінок було вищим, коли їхній поточний контрацептивний статус відповідав тому, який був на момент першого вибору партнера, що натякає на те, що зміни у використанні таблеток можуть змінити сприйняття партнера. Ці ефекти незначні, але можуть допомогти пояснити дивні зміни хімії взаємодії у деяких пар з часом.

Якщо гормони та таблетки можуть схилити того, хто відчуває себе «єдиним», тоді стає важче стверджувати, що існує єдиний, заздалегідь визначений збіг — і тут на допомогу приходять математики.

Єдиний, але не єдиний

Психологія та біологія пропонують один спосіб осмислення «Єдиного», але математика пропонує інший.

Доктор Грег Лео, економіст з Університету Вандербільта в Нашвіллі, штат Теннессі, розробив алгоритм сумісності. Він виявляє, що у вас може бути не лише «одиниця», а й багато «одиниць».

У своїй статті «Зіставлення споріднених душ» у журналі «Public Economic Theory» кожен учасник змодельованого комп’ютером пулу знайомств, де тисячі цифрових користувачів ранжують один одного. Його алгоритм вибирає «споріднені душі першого порядку»: пари, які обирають одне одного в стабільному парі. Він видаляє їх і запускає процес ще раз з тими, що залишилися, і ви отримуєте споріднені душі другого порядку, і так далі.

У його симуляціях надзвичайно рідко хтось мав спільний перший вибір; але багато людей мали другий або третій вибір. У цьому сценарії пара вважається щасливою, якщо кожен знаходиться ближче до вершини списку іншого, і жоден з них не може знайти когось, кому б він і ця інша людина віддали перевагу більше.

Можливо, це лише підрахунок цифр, але алгоритм кохання підказує нам, що існує багато життєздатних партнерів, а не лише Єдиний.

Тож як пара може спільно створювати своїх Єдиних?

Джекі Гебб, професорка соціології та інтимних стосунків у Відкритому університеті, оцінила це у своєму проєкті «Незмінне кохання», опублікованому в журналі «Соціологія» у 2015 році.

У дослідженні було опитано близько 5000 осіб, а потім проведено детальне, часом нав'язливе, спостереження за 50 парами, поєднуючи статистику зі щоденниками, інтерв'ю та «картами емоцій» того, що відбувалося вдома.

Коли вона запитувала людей, що змушує їх відчувати себе цінованими, це були не пропозиції весілля на заході сонця чи несподівані поїздки до Парижа.

Це були «несподівані подарунки, уважні жести та доброта у вигляді чашки чаю в ліжку». Підігрів машини холодним ранком. Збір польових квітів та їх розміщення у вазі. Ділилася приватною посмішкою на вечірці.

Кількісно те, що вона описує як ці «щоденні уважні дії», виявилося набагато потужнішим, ніж грандіозні романтичні жести.

У її опитуванні 22% матерів та 20% бездітних жінок назвали такі незначні жести однією з двох речей, які змушували їх відчувати себе цінними — більше, ніж гучні вечірки чи дорогі подарунки.

Задоволення стосунками в даних стосувалося не стільки грошей чи романтики, скільки «інтимних знань пари» та їхнього прояву в повсякденному житті.

У щоденнику однієї молодої пари, який їм дали для проєкту, Сумайра описує повернення свого партнера додому, вечерю, яку вона приготувала, обійми в коридорі, те, як вони разом їдять за столом.

«Це ідеально», — пише вона у своєму дослідницькому щоденнику. «Тільки ми та їжа. Чого ще я можу бажати?»

Потім відбувається спонтанний танець у вітальні, прогулянка у високій траві, де вона боїться темряви, і фотографія, яка так подобається її партнеру, що він робить її фоном на своєму телефоні.

Це читається як чудова повсякденна історія, а не казка: не кришталеві черевички, а гумові чоботи.

Однак Гебб зазначає, що крізь цю ніжність переплітаються фінансові турботи, сімейні зобов'язання та історія депресії, з якими пара вчиться справлятися разом.

«Почуття спорідненої душі тут не ширяє над життям; воно створюється, крок за кроком, життям, тим, як пара справляється з цим тиском», — каже вона.

Вечеря на День святого Валентина

Наука не краде романтики — вона радше допомагає їй розквітати, як у добрі, так і в погані часи, стверджує Керролл.

«Мені цілком комфортно з прагненням бути в унікальних особливих стосунках, якщо ми пам’ятаємо, що їх потрібно створювати», — каже він.

Павітт вважає, що «це нормально, навіть корисно — вірити, що твоя людина десь існує, якщо ти знаєш, що є багато людей, з якими можна встановити справді чудовий зв’язок, і перестати очікувати від когось досконалості».

Що ж до споріднених душ, наука вказує на парадокс. Люди, які будують стосунки, що відчувають себе унікально «призначеними», часто є тими, хто перестав чекати на долю, повернувся до недосконалої людини перед собою і, по суті, сказав: чи варто нам щось із цього зробити?