14 лютого 2026, 13:11

Meta запатентувала ШІ, яка може імітувати активність користувача в соцмережах, зокрема після його смерті

Компанія Meta у грудні 2025 року отримала патент на велику мовну модель для імітації активності людини у соціальних мережах під час її відсутності, повідомляє Business Insider.

Компанія Meta у грудні 2025 року отримала патент на велику мовну модель для імітації активності людини у соціальних мережах під час її відсутності, повідомляє Business Insider.

На що здатна модель

Видання ознайомилося з патентом, де основним автором технології вказано технічного директора компанії Ендрю Босворт. Заявку на патент подали у 2023 році.

У патенті сказано, що мовна модель імітує дії користувача, коли він «бере тривалу перерву» або «якщо користувач помер». По суті, пише видання, технологія має на увазі створення цифрового клону користувача на основі накопичених персональних даних, включаючи його активність на платформі: коментарі, лайки та контент, який він публікував.

За допомогою цієї інформації клон розуміє, як людина поводитиметься в соцмережах, і може імітувати цю поведінку: підтримувати активність у профілі, лайкати, коментувати, відповідати на повідомлення. Патент також зачіпає можливість імітації голосових та відеодзвінків.

У документах розробники пояснили, навіщо така технологія може бути потрібна користувачам. Автори патенту вважають, що технологія може бути корисною для блогерів, які заробляють на контенті і хочуть відпочити від ведення соцмереж.

Також вона буде корисною, якщо користувач помре, оскільки смерть інфлюєнсера вплине на його передплатників, кажуть автори технології.

«Вплив на користувачів набагато серйозніший і постійніший, якщо цей користувач помер і ніколи не зможе повернутися на платформу соціальної мережі», — йдеться в патенті.

У Meta заявили журналістам, що поки не збираються використовувати цю технологію, а отримання патенту не завжди означає, що компанія займатиметься розробкою, впровадженням або використанням технології.

Що кажуть експерти

Експерти, опитані Business Insider, зазначають, що подібні технології зачіпають не лише правові, а й етичні та філософські аспекти. Вони, зокрема, стурбовані впливом таких інструментів на процес переживання горя та втрати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
