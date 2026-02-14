Оренда житла у Варшаві «з’їдає» 43% заробітку. Один з найгірших показників серед столиць ЄС

Оренда житла у Варшаві впевнено перетворюється на розкіш. За навантаженням на гаманець орендарів польська столиця вже обігнала Париж і Берлін. Про це йдеться у звіті Rankomat.pl і Rentier.io.

Скільки коштує оренда в країнах ЄС

У Варшаві оренда квартири «з'їдає» в середньому 43% чистого заробітку. Це один з найгірших показників серед столиць Євросоюзу.

Для порівняння: у Берліні на оренду житла витрачається близько 29% доходів, у Парижі — 31%, а у Відні — всього 24%. Гірше, ніж у Варшаві, ситуація лише в декількох містах, серед них Дублін і Лісабон.

Вартість оренди житла у Варшаві

Кавалерка за межами центру Варшави обходиться в 3,3 тисячі злотих на місяць при середній зарплаті близько 7,8 тисячі злотих «чистими». У Парижі оренда дорожча — приблизно 4,4 тисячі злотих, але й доходи там майже вдвічі вищі. Аналогічна ситуація і в Берліні.

Автори звіту зазначають, що в цілому витрати на оренду у Варшаві не можна назвати екстремальними, проте вони перевищують середній показник по столицях ЄС, який дорівнює 38% доходу.

При цьому в 2025 році оренда почала програвати купівлі житла. Через зниження іпотечних ставок у багатьох містах щомісячний платіж за кредитом зрівнявся з орендною платою або навіть став нижчим. У 13 з 17 охоплених дослідженням міст (зокрема, в Лодзі) купівля квартири виявилася вигіднішою, ніж її оренда.

Що кажуть експерти

Експерти вважають, що майбутнє ринку оренди у Варшаві залежить від балансу попиту і пропозиції. Якщо на ринок вийде більше квартир — наприклад, за рахунок скорочення короткострокової оренди, — зростання цін може зупинитися. В іншому випадку житло в столиці продовжить дорожчати, залишаючись недоступним для все більшої кількості людей.

В Україні чи Польщі: де вигідніше орендувати житло

Ринок оренди житла в Україні залишається більш доступним, ніж у Польщі. У великих українських містах орендувати квартиру можна за $400−500, тоді як у Польщі подібні варіанти коштують від $800.

Загалом за рік оренда в Україні подорожчала на 15−25%, тоді як у Польщі зростання становило лише 5−10%. Попри це, житло у Польщі все одно залишається в середньому на 80−100% дорожчим, ніж в Україні