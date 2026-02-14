Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 12:50

Польський ютубер опалював будинок пончиками — вийшло дешевше, ніж використовувати пелети

Польський ютубер Марек Хоффманн перевірив, чим вигідніше опалювати будинок. Приводом стали рекордно високі ціни на популярні пелети — деревні відходи для печі та котлів, пише zielona.interia.pl.

Польський ютубер Марек Хоффманн перевірив, чим вигідніше опалювати будинок.
Фото: zielona.interia.pl

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експеремент Хоффманна

Хоффманн помітив, що пончики з супермаркету мають схожу енергетичну цінність, але коштують менше, ніж пелети. Він купив 133 пончики по дев’ять грош за штуку.

У підсумку вийшло близько десяти кілограмів «палива» за 12 злотих — це на сім злотих дешевше, ніж стільки ж пелет. А в Жирний четвер в тій же мережі пончики продавалися за акцією по п’ять грошів, так що ціна була б ще нижчою — менше семи злотих за десять кілограмів.

Продовжуючи експеримент, ютубер до країв заповнив свою піч пончиками і підпалив розпалку. Незабаром температура в камері згоряння піднялася до декількох сотень градусів. Пончики змогли опалювати будинок більше п’яти годин.

Дефіцит пелет в Польщі

Дефіцит пелет у Польщі пов’язаний з нестачею тирси, з якої їх виробляють. Сировини стало менше через скорочення виробництва меблів і обмеження на вирубку лісів.

На ринку залишилися лише невеликі запаси пелет за весь рік. Вони швидко скорочуються, а ціни продовжують зростати. Падіння імпорту сировини з України тільки поглибило проблему.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
