Польський ютубер опалював будинок пончиками — вийшло дешевше, ніж використовувати пелети

Експеремент Хоффманна

Хоффманн помітив, що пончики з супермаркету мають схожу енергетичну цінність, але коштують менше, ніж пелети. Він купив 133 пончики по дев’ять грош за штуку.

У підсумку вийшло близько десяти кілограмів «палива» за 12 злотих — це на сім злотих дешевше, ніж стільки ж пелет. А в Жирний четвер в тій же мережі пончики продавалися за акцією по п’ять грошів, так що ціна була б ще нижчою — менше семи злотих за десять кілограмів.

Продовжуючи експеримент, ютубер до країв заповнив свою піч пончиками і підпалив розпалку. Незабаром температура в камері згоряння піднялася до декількох сотень градусів. Пончики змогли опалювати будинок більше п’яти годин.

Дефіцит пелет в Польщі

Дефіцит пелет у Польщі пов’язаний з нестачею тирси, з якої їх виробляють. Сировини стало менше через скорочення виробництва меблів і обмеження на вирубку лісів.

На ринку залишилися лише невеликі запаси пелет за весь рік. Вони швидко скорочуються, а ціни продовжують зростати. Падіння імпорту сировини з України тільки поглибило проблему.