Польський ютубер опалював будинок пончиками — вийшло дешевше, ніж використовувати пелети

Польський ютубер Марек Хоффманн перевірив, чим вигідніше опалювати будинок. Приводом стали рекордно високі ціни на популярні пелети — деревні відходи для печі та котлів, пише zielona.interia.pl.
Експеремент Хоффманна
Хоффманн помітив, що пончики з супермаркету мають схожу енергетичну цінність, але коштують менше, ніж пелети. Він купив 133 пончики по дев’ять грош за штуку.
У підсумку вийшло близько десяти кілограмів «палива» за 12 злотих — це на сім злотих дешевше, ніж стільки ж пелет. А в Жирний четвер в тій же мережі пончики продавалися за акцією по п’ять грошів, так що ціна була б ще нижчою — менше семи злотих за десять кілограмів.
Продовжуючи експеримент, ютубер до країв заповнив свою піч пончиками і підпалив розпалку. Незабаром температура в камері згоряння піднялася до декількох сотень градусів. Пончики змогли опалювати будинок більше п’яти годин.
Дефіцит пелет в Польщі
Дефіцит пелет у Польщі пов’язаний з нестачею тирси, з якої їх виробляють. Сировини стало менше через скорочення виробництва меблів і обмеження на вирубку лісів.
На ринку залишилися лише невеликі запаси пелет за весь рік. Вони швидко скорочуються, а ціни продовжують зростати. Падіння імпорту сировини з України тільки поглибило проблему.
