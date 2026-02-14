У Нідерландах запровадили податок на зберігання криптоактивів

Палата представників Нідерландів схвалила законопроект , який встановлює податок на приріст капіталу для криптовалют та будь-яких інших активів на кшталт паїв, облігацій та акцій — навіть якщо вони залишаються без руху в портфелях інвесторів і просто дорожчають згодом. Нововведення набудуть чинності з січня 2028 року, якщо закон ухвалять.

Що це означає для резидентів

Згідно з новими правилами, податкові резиденти мають щорічно сплачувати податок у розмірі близько 36% із фактичного доходу від заощаджень та інвестицій, навіть якщо активи не продані.

Це означає, що оподаткуванню підлягають як отримані доходи, а й приріст вартості активів, включаючи нереалізований прибуток.

На стадії обговорення законопроєкт критикували, в першу чергу, учасники крипторинку, оскільки цифрові валюти схильні до різкого коливання цін.

Противники податкового нововведення наполягали: можлива ситуація, коли прибуток, з якого вже сплачено податок, може повністю зникнути через волатильність ринку. Однак дискусія призвела лише до того, що парламент схвалив поправку, яка скорочує період перегляду цієї системи оподаткування із п'яти до трьох років.

Такий захід є достатнім, щоб забезпечити оперативне внесення поправок, якщо в процесі використання нової системи виникнуть проблеми, впевнені законодавці.