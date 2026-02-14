Обов’язковий технічний контроль: в МВС нагадали, кому потрібно пройти

Безпека на дорогах залежить не лише від навичок водія, але й від технічного стану транспортного засобу. Обов’язковий технічний контроль (ОТК) є ключовою процедурою, яка дозволяє своєчасно виявити несправності, що можуть стати причиною ДТП чи загрожувати безпеці інших учасників руху. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Кому і коли потрібно проходити ОТК

ОТК підлягають такі транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі:

вантажні автомобілі незалежно від форми власності та причепи, напівпричепи до них;

автобуси;

таксі та легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;

транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.

Водночас легкові автомобілі, що не використовуються для комерційних перевезень, мотоцикли, мопеди та подібні транспортні засоби не підлягають ОТК.

Чому це важливо

Обов’язковий технічний контроль — не формальність, а безумовна вимога законодавства.

Якщо транспортний засіб, що підлягає ОТК, не має чинного протоколу техконтролю, це може стати підставою для:

складення співробітником Патрульної поліції та/або посадовою особою Укртрансбезпеки протоколу про порушення правил дорожнього руху;

накладення відповідних адміністративних штрафів, передбачених чинним законодавством;

тимчасового обмеження участі транспортного засобу в дорожньому русі.

Що таке обов’язковий технічний контроль

Обов’язковий технічний контроль — це процес перевірки технічного стану основних систем транспортного засобу, зокрема гальмового та рульового керування, світлових приладів, шин та коліс, світлопропускання скла та інших елементів, що безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху.

За результатами перевірки видається протокол обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, у якому зазначається дата та терміни наступного проходження ОТК.

