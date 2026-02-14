Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 9:17

Обов’язковий технічний контроль: в МВС нагадали, кому потрібно пройти

Безпека на дорогах залежить не лише від навичок водія, але й від технічного стану транспортного засобу. Обов’язковий технічний контроль (ОТК) є ключовою процедурою, яка дозволяє своєчасно виявити несправності, що можуть стати причиною ДТП чи загрожувати безпеці інших учасників руху. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Безпека на дорогах залежить не лише від навичок водія, але й від технічного стану транспортного засобу.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому і коли потрібно проходити ОТК

ОТК підлягають такі транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі:

  • вантажні автомобілі незалежно від форми власності та причепи, напівпричепи до них;
  • автобуси;
  • таксі та легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку;
  • транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.

Водночас легкові автомобілі, що не використовуються для комерційних перевезень, мотоцикли, мопеди та подібні транспортні засоби не підлягають ОТК.

Читайте також: В Україні хочуть запровадити технічний контроль автомобілів безпосередньо на дорогах: деталі

Чому це важливо

Обов’язковий технічний контроль — не формальність, а безумовна вимога законодавства.

Якщо транспортний засіб, що підлягає ОТК, не має чинного протоколу техконтролю, це може стати підставою для:

  • складення співробітником Патрульної поліції та/або посадовою особою Укртрансбезпеки протоколу про порушення правил дорожнього руху;
  • накладення відповідних адміністративних штрафів, передбачених чинним законодавством;
  • тимчасового обмеження участі транспортного засобу в дорожньому русі.

Що таке обов’язковий технічний контроль

Обов’язковий технічний контроль — це процес перевірки технічного стану основних систем транспортного засобу, зокрема гальмового та рульового керування, світлових приладів, шин та коліс, світлопропускання скла та інших елементів, що безпосередньо впливають на безпеку дорожнього руху.

За результатами перевірки видається протокол обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, у якому зазначається дата та терміни наступного проходження ОТК.

Нагадаємо

  • Раніше «Мінфін»писав, що в Україні обговорюють новий формат контролю автомобілів, який може змінити звичні правила для водіїв і посилити увагу до технічного стану транспорту прямо під час руху.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
