В Україні хочуть запровадити технічний контроль автомобілів безпосередньо на дорогах: деталі

В Україні обговорюють новий формат контролю автомобілів, який може змінити звичні правила для водіїв і посилити увагу до технічного стану транспорту прямо під час руху. Про це пише visitukraine.today.

Чому ідея викликає критику

Генеральний директор Luaz Motors Вадим Ігнатов вважає, що перевіряти технічний стан авто прямо на дорозі — помилковий підхід.

За його словами, якісно виміряти більшість показників у польових умовах неможливо, а самі перевірки можуть перетворитися на формальність.

Експерт зазначає, що особливо проблематично контролювати екологічні параметри. При низьких температурах коректні вимірювання викидів фактично неможливі, оскільки не існує приладів, здатних забезпечити точні результати в таких умовах. Це означає, що водіїв можуть штрафувати на підставі сумнівних даних.

На думку Ігнатова, техогляд повинен контролюватися не через зупинки автомобілів, а за допомогою цифрових інструментів. Як приклад він наводить перевірку автоцивілки: поліція вже отримує інформацію за номерними знаками через електронні бази, а камери автоматичної фіксації виявляють автомобілі без страховки без участі інспектора на дорозі.

Аналогічний підхід, за його словами, можна застосовувати і до техконтролю — без прямого контакту з водієм і без суб'єктивних рішень.

Що потрібно знати про техогляд?

Обов'язковий технічний контроль — це перевірка стану транспортних засобів, які беруть участь у дорожньому русі. Його основна мета — переконатися, що автомобіль відповідає встановленим нормам безпеки та екологічним вимогам.

Важливо пам'ятати, що сервісні центри МВС не проводять техогляд. Вони лише ведуть реєстр компаній, які мають право виконувати обов'язковий технічний контроль.

Під час процедури фахівці перевіряють:

роботу гальмівної системи та рульового управління;

стан фар і світлових приладів;

знос шин, коліс і скла;

рівень світлопропускання скла;

справність газобалонного обладнання (якщо є);

рівень токсичності або димності вихлопних газів.

Крім того, оцінюється загальний технічний стан авто — від цілісності кузова до кріплення номерних знаків, справності звукового сигналу та інших елементів, що впливають на безпеку руху.