Військові ставили на війну: в Ізраїлі заарештували резервістів за інсайдерські ставки на Polymarket

Служба безпеки Ізраїлю викрила групу осіб, серед яких були армійські резервісти, які використовували секретну військову інформацію для збагачення на платформах прогнозування. Підозрювані робили ставки на перебіг бойових дій та ракетних ударів, використовуючи дані, отримані під час служби. Про це повідомляє The Wall Street Journal 13 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інсайд ціною в безпеку держави

Ізраїльська служба внутрішньої безпеки Шин-Бет (Shin Bet) заявила, що затримані використовували службове становище для отримання вигоди на платформі Polymarket. Цей сервіс дозволяє користувачам робити ставки криптовалютою на ймовірність майбутніх подій — від економічних показників до результатів військових конфліктів.

Одному з резервістів та цивільній особі вже висунуто офіційні звинувачення у скоєнні тяжких злочинів проти безпеки, хабарництві та перешкоджанні правосуддю. Імена затриманих спецслужба не розголошує.

Підозрілі виграші

Розслідування розпочалося після того, як ізраїльські медіа звернули увагу на аномально точні прогнози на Polymarket. Минулого року невідомий користувач під ніком ricosuave666 безпомилково передбачив часові рамки 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

Трейдер точно вказав дати початку атаки та момент, коли Ізраїль оголосить про завершення операції. Цей акаунт заробив понад 150 000 доларів, після чого «заліг на дно» на пів року. Минулого місяця активність відновилася — користувач знову почав ставити на нові удари Ізраїлю по Ірану.

Ринок прогнозів чи майданчик для шпигунів?

Polymarket та його конкурент Kalshi позиціонують себе як інструменти, де «мудрість натовпу» дозволяє передбачати майбутнє. Однак критики стверджують, що такі платформи перетворюються на казино для інсайдерів.

Це не перший випадок підозрілої активності:

У грудні трейдер 0xafEe заробив 1,2 млн доларів на ставках щодо найпопулярніших пошукових запитів Google у 2025 році.

Інший користувач виграв 400 000 доларів, поставивши на усунення Ніколаса Мадуро з посади лідера Венесуели всього за п'ять годин до нічних вибухів у Каракасі.

Американські юристи зазначають, що арешти в Ізраїлі стали першим відомим випадком кримінального переслідування за інсайдерську торгівлю на ринках передбачень.