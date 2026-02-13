Заради швидких переказів в Європу Україна ускладнить відкриття рахунку в банку

Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) офіційно подається як безумовний крок уперед, а саме дешевші перекази, швидші транзакції, інтеграція до фінансового простору ЄС. Проте будь-яка системна реформа має не лише переваги, а й ризики. І частина з них безпосередньо стосується пересічних українців, та навіть тих, хто не планує здійснювати міжнародні перекази в євро. Які зміни чекають на споживачві фінансових послуг, «Мінфіну» розповів Анатолій Сівоздрав, адвокат, керівник практики супроводу бізнесу юридичної фірми GRACERS.

Посилення фінансового моніторингу

Однією з ключових умов приєднання до SEPA є приведення українського законодавства у сфері протидії відмиванню доходів до стандартів ЄС та FATF. Це означає суттєве посилення процедур фінансового моніторингу.

Для громадян це може означати більш жорсткі вимоги при відкритті банківських рахунків, додаткові документи для підтвердження джерел доходів, частіші перевірки підозрілих операцій, блокування або тимчасове призупинення транзакцій до з’ясування обставин. У країнах ЄС подібна практика вже давно є нормою, але для українських клієнтів банків це може стати новим досвідом із чергами, бюрократією та додатковими витратами часу.

Реєстр рахунків: питання конфіденційності

Законодавчі зміни передбачають створення централізованого реєстру рахунків та банківських сейфів фізичних осіб. Формально до нього вноситимуться лише базові дані IBAN, ПІБ власника та назва банку.

Однак критики вказують на кілька ризиків:

концентрація інформації в одному місці підвищує потенційні кіберризики;

розширення переліку органів, які отримують доступ до даних;

можливість поступового розширення обсягу інформації в майбутньому.

Навіть якщо доступ обмежений і здійснюється через захищені канали, сама поява централізованої бази даних викликає дискусії щодо балансу між прозорістю та правом на приватність.

Ускладнення для малого бізнесу та самозайнятих

Посилення вимог до верифікації кінцевих бенефіціарних власників та розширення кола суб'єктів фінансового моніторингу може створити додаткове навантаження на малий бізнес.

Особливо це стосується:

Фізичних осіб-підприємців, які працюють з іноземними замовниками;

ІТ-фахівців та фрилансерів;

підприємців із нестандартними або сезонними доходами.

Банки можуть частіше вимагати пояснення щодо походження коштів, контрактів із нерезидентами або структури власності компаній. Для частини бізнесу це означатиме додаткові адміністративні витрати та ризик затримок платежів.

Ризик надмірного регулювання

Зміни до законодавства передбачають коригування норм, зокрема у:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс України;

Цивільний кодекс України.

Посилення відповідальності за порушення у сфері фінансового моніторингу може призвести до того, що навіть незначні процедурні помилки призведуть до накладення штрафів. Є ризик, що через страх перед санкціями банки діятимуть максимально обережно, блокуючи операції «про всяк випадок», що створюватиме додатковий дискомфорт для клієнтів.

Чи зачепить це тих, хто не користується євро?

Навіть якщо громадянин не планує здійснювати перекази в євро або працювати з країнами ЄС, нові правила фінансового моніторингу поширюватимуться на всю банківську систему. Це означає, що:

відкриття гривневого рахунку також проходитиме через посилену процедуру перевірки;

операції у національній валюті можуть підпадати під ширший контроль;

зросте обсяг даних, які банки зобов’язані збирати та зберігати.

Таким чином, реформа має системний характер і впливатиме на всіх клієнтів банків без винятку.

Баланс між інтеграцією та правами громадян

Приєднання до SEPA є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції та модернізації фінансової інфраструктури. Проте водночас воно означає глибше впровадження європейських стандартів фінансового контролю. Ключовим питанням залишається баланс між прозорістю та правом громадян на приватність, між боротьбою з незаконними операціями та зручністю повсякденного банківського обслуговування.

Для пересічних українців головний виклик полягатиме не у самій системі SEPA, а у нових суворіших перевірках, ширшому фінансовому моніторингу та зростанні адміністративних процедур. Саме тому поряд із перевагами інтеграції важливо відкрито обговорювати й потенційні ризики, щоб мінімізувати їхній вплив на громадян та бізнес.