Курси долара та євро майже не змінились у п'ятницю, 13 лютого, під час торгів на міжбанку. Про це свідчать дані «Мінфіну».
13 лютого 2026, 17:30
Курс валют: міжбанк, НБУ, обмінники
|
Відкриття 13 лютого
|
Закриття 13 лютого
|
Зміни
|
43,09/43,12
|
43,07/43,10
|
2/2
|
51,11/51,12
|
51,09/51,11
|
2/1
Офіційний курс: долар — 42,99 грн, євро — 51,03 грн.
Середній курс у банках: 43,10−43,19 грн/долар, 51,30−51,47 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,07−43,10, євро — 51,30−51,47 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі