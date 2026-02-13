Інфляція у США впала до мінімуму з травня: ціни ростуть повільніше, ніж очікували

Споживчі ціни у Сполучених Штатах у січні 2026 року зростали повільнішими темпами, ніж прогнозували аналітики. Річний рівень інфляції знизився до 2,4%, що стало найнижчим показником із травня минулого року. Для порівняння, у попередні два місяці цей показник тримався на рівні 2,7%. Про це повідомляє Бюро статистики праці США 13 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загальна картина: чому сповільнюються ціни

Фактичні дані виявилися кращими за очікування ринку, який готувався до показника у 2,5%. Таке сповільнення значною мірою пояснюється так званим «ефектом бази»: високі показники інфляції, зафіксовані рік тому, більше не враховуються у річному розрахунку, що автоматично знижує загальну цифру.

У місячному вимірі (січень до грудня) загальний індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,2%. Це також нижче за прогнози експертів, які очікували зростання на 0,3%.

Базова інфляція та структура цін

Окрему увагу економісти звертають на базову інфляцію (Core CPI). Цей показник не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, оскільки вони є найбільш мінливими.

У місячному вимірі базова інфляція зросла на 0,3%, що відповідає прогнозам. Це дещо вище за грудневий показник (0,2%).

У річному вимірі очікується зниження базової інфляції до 2,5% (проти 2,6% місяцем раніше). Це найнижчий рівень із березня 2021 року.