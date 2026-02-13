Експорт Європи до США зріс попри тарифи Трампа, але є нюанс

Європейська економіка опинилася під перехресним вогнем двох наддержав. З одного боку, Брюссель фіксує несподіване зростання експорту до США, попри протекціоністську політику Вашингтона. З іншого — європейський ринок заповнюють дешеві китайські товари, які втратили доступ до американського споживача. Про це повідомляє WSJ, 13 лютого.

Феномен європейської стійкості

За підсумками 2025 року економіка єврозони зросла на 1,5%, що стало найшвидшим темпом із 2022 року. Цей результат перевершив очікування аналітиків, які прогнозували спад через підвищення мит, ініційоване президентом Дональдом Трампом.

Експорт товарів із ЄС до США зріс із 536 млрд євро до 554 млрд євро, навіть попри те, що багато європейських товарів тепер обкладаються 15-відсотковим митом. Проте статистика має «подвійне дно»: основний обсяг поставок припав на початок року, коли американський бізнес масово скуповував товари, намагаючись сформувати склади до вступу нових тарифів у дію.

Уже в грудні 2025 року, коли мита запрацювали на повну силу, а курс євро зміцнився, експорт до США впав майже на 13% порівняно з груднем попереднього року.

Китайський фактор та тиск на ціни

Водночас Європа зіткнулася з наслідками торговельної війни між США та Китаєм. Оскільки американські мита для Китаю значно вищі, ніж для інших країн, китайські виробники втратили частину ринку США і почали агресивно переорієнтовувати потоки товарів до Європи та Південно-Східної Азії.

Імпорт із Китаю до ЄС у 2025 році підскочив на 6,3%, сягнувши 559 млрд євро. Це призвело до скорочення загального торговельного профіциту (перевищення експорту над імпортом) Євросоюзу до 133,5 млрд євро.