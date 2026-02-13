Чому концентрація капіталу в Big Tech — це не вирок, а можливість

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2026, 18:18

Чому концентрація капіталу в Big Tech — це не вирок, а можливість

Страх перед тим, що фондовий ринок став занадто залежним від невеликої групи технологічних компаній, є перебільшеним. Історичні дані свідчать, що висока концентрація капіталу в лідерах ринку не лише не є катастрофою, а й часто передує періодам найвищої дохідності для інвесторів. Про це повідомляє The Wall Street Journal 13 лютого.

Страх перед тим, що фондовий ринок став занадто залежним від невеликої групи технологічних компаній, є перебільшеним.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Уроки історії: AT&T проти Nvidia

Багато фінансових консультантів сьогодні називають ринок «небезпечно концентрованим», вказуючи на те, що левова частка індексу S&P 500 припадає на сім технологічних гігантів. Проте історія знає значно вищі рівні концентрації, які, як не дивно, були ідеальним часом для інвестицій.

Якби інвестор міг повернутися в минуле, ідеальною точкою входу стало б 1 червня 1932 року. Тоді ринок впав на 86% від піків 1929 року. Інвестиції, зроблені в той момент, принесли б 16,1% річних протягом наступних 25 років, перетворивши 100 000 доларів на 4,2 мільйона.

Парадокс полягає в тому, що саме в той «золотий час» концентрація була безпрецедентною: одна компанія — телефонний гігант AT&T — займала 12,7% вартості всього ринку США. Для порівняння, сьогоднішня найбільша компанія, Nvidia, займає 7,8% в S&P 500 і 6,9% від загального ринку США.

Маркетинг замість фактів

Експерти зазначають, що термін «ризик концентрації» часто використовується як маркетинговий інструмент. Фінансові керуючі використовують цей аргумент, щоб переконати клієнтів відмовитися від простих індексних фондів на користь активного управління активами або приватних фондів, які коштують значно дорожче.

Це частина давньої традиції критики пасивних інвестицій. У 70-х індексні фонди називали «згодою на посередність», у 90-х лякали податковими проблемами, а згодом — нездатністю захистити від краху. Жодне з цих тверджень не витримало перевірки часом.

Науковий погляд: чому гіганти безпечніші

Дослідження Марка Кріцмана з Windham Capital Management та Девіда Теркінгтона зі State Street Associates доводить, що спроби уникнути концентрації лише шкодять прибуткам.

Згідно з їхніми розрахунками, якби інвестор протягом останніх 90 років зменшував частку акцій у моменти зростання концентрації ринку, він втрачав би в середньому 0,9 відсоткового пункту річного прибутку порівняно зі стратегією «купи і тримай».

Кріцман пояснює це поняттям «економічної експозиції». Ризик залежить не від кількості компаній у портфелі, а від різноманітності їхнього бізнесу.

Великі корпорації, навіть якщо вони працюють в одній галузі, мають широку географію продажів, різноманітні ланцюги постачання та доступ до капіталу, що робить їх внутрішньо диверсифікованими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами