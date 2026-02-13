Куди інвестують мільярдери у 2026 році: ставка на приватний капітал та акції

Найбагатші люди світу розпочинають 2026 рік із впевненістю та готовністю ризикувати. Попри геополітичну напруженість, інфляцію в окремих регіонах та нерівномірне економічне зростання, мільярдери не збираються «відсиджуватися» осторонь, а активно нарощують свої портфелі. Про це пише Visual Capitalist із посиланням на дані дослідження UBS Billionaire Survey.

Головна ставка — приватний капітал

Найбільш бажаним класом активів для надбагатих інвесторів залишається приватний капітал. Це інвестиції в компанії, акції яких не торгуються на фондовій біржі.

Згідно з опитуванням, майже половина мільярдерів (49%) планують збільшити обсяги прямих інвестицій у приватні компанії. Ще 37% мають намір нарощувати вкладення через спеціалізовані фонди приватного капіталу. Лише п'ята частина опитаних (20%) розглядає можливість зменшення своєї частки в таких активах.

Акції та хедж-фонди: апетит до ризику

Публічні компанії (ті, що торгуються на біржах) також залишаються у фаворитах. Понад 40% респондентів планують купувати більше акцій як на розвинених ринках (США, Європа), так і на ринках, що розвиваються (Азія, Латинська Америка). Прикметно, що майже ніхто з мільярдерів не збирається розпродувати акції компаній із країн, що розвиваються — лише 2% заявили про наміри скоротити такі позиції.

Значний інтерес викликають і хедж-фонди — інвестиційні фонди, які використовують складні стратегії для отримання прибутку за будь-яких умов ринку. 43% багатіїв планують вкладати в них більше грошей, цінуючи їхню гнучкість та здатність заробляти навіть під час нестабільності.

Приватне кредитування та захисні активи

Третина опитаних (33%) робить ставку на приватний борг — надання позик компаніям напряму, оминаючи банки. Високі відсоткові ставки зробили цей інструмент прибутковим, а жорсткіші умови кредитування у традиційних банках підвищили попит на такі гроші з боку бізнесу.

Щодо традиційних «захисних» активів, то тут мільярдери зайняли вичікувальну позицію. Більшість із них не планують суттєво змінювати свої вкладення у:

Нерухомість;

Золото та дорогоцінні метали;

Готівку;

Інфраструктурні проєкти.

Найменший ентузіазм викликають сировинні товари (нафта, зерно тощо) та предмети мистецтва — лише 10% і 27% відповідно планують збільшувати інвестиції в ці сфери.