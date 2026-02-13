МХП достроково повертає борги: інвестори продали компанії 60% єврооблігацій на $332 млн

Один із найбільших агрохолдингів України, компанія МХП, успішно реалізує стратегію зменшення боргового навантаження. Агрогігант підбив підсумки тендеру з дострокового викупу своїх боргових цінних паперів (єврооблігацій), термін погашення яких настає у квітні цього року. Інвестори погодилися продати компанії облігації на загальну суму майже 332 мільйони доларів . Про це повідомляє МХП у своєму офіційному звіті на Лондонській фондовій біржі.

Деталі фінансової операції

Загальний обсяг випуску облігацій, які компанія планувала погасити у квітні 2026 року, становив 550 мільйонів доларів. Під час процедури викупу, яка завершилася 12 лютого, власники 60,36% цінних паперів вирішили скористатися пропозицією компанії та повернути кошти достроково.

У грошовому еквіваленті МХП отримала заявки на викуп на суму 331,986 мільйона доларів. Варто зазначити, що основна активність інвесторів припала на ранній етап тендеру (до 29 січня) — тоді було подано заявок на понад 330 мільйонів доларів. У фінальний період до 12 лютого до них додалися заявки ще на 1,2 мільйона доларів.

Доля залишку боргу та фінансовий стан

Компанія запевнила, що ті інвестори, які не взяли участь у достроковому викупі, нічого не втратять. Облігації, що залишилися в обігу (на суму близько 218 мільйонів доларів), будуть погашені за номінальною вартістю — тобто за повною початковою ціною, як і під час нинішнього тендеру. Фізичний викуп заявлених паперів заплановано на 18 лютого.

Впевненість інвесторів у платоспроможності МХП підкріплюється сильними фінансовими результатами. За перші дев'ять місяців 2025 року компанія наростила чистий прибуток на 52,5% — до 215 мільйонів доларів, а виручка зросла на 16%.

Позитивні настрої ринку підтверджуються й котируваннями інших цінних паперів холдингу. Єврооблігації МХП із погашенням у 2029 році зараз торгуються навіть дорожче за номінал (близько 103−104% від вартості), що свідчить про високу довіру кредиторів до українського бізнесу.