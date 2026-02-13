Золото відновлюється після падіння: інвестори викуповують активи перед даними про інфляцію у США

У п'ятницю ціни на золото зросли більш ніж на 1%, відіграючи падіння до тижневого мінімуму, яке відбулося напередодні. Позитивну динаміку забезпечили так звані «мисливці за знижками» — інвестори, які використовують тимчасове зниження ціни для вигідної покупки активів. Наразі учасники ринку зосередили увагу на ключових даних про інфляцію у США, які можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters 13 лютого.

Динаміка цін та фактор Азії

Станом на 12:00 за київським часом (10:00 GMT) спотова ціна на золото зросла на 1% до 4 969,85 долара за унцію, що забезпечило тижневий приріст на рівні 0,2%. Ф'ючерси на американське золото з поставкою у квітні також показали зростання на 0,9%, досягнувши позначки 4 990,30 долара.

Основний поштовх до відновлення цін надійшов з азійських ринків. Хамад Хуссейн, економіст із питань клімату та сировинних товарів у Capital Economics, зазначив:

«Викуп активів під час спаду учасниками ринку в Азії, де попит на золото був особливо сильним, схоже, є рушійною силою відновлення цін на золото».

Попит у Китаї залишається високим напередодні святкування Нового року за місячним календарем. Водночас в Індії ситуація протилежна: через волатильність (різкі коливання) цін покупці зайняли вичікувальну позицію, і золото вперше за місяць почало торгуватися зі знижкою (дисконтом).

Вплив ринку праці США та прогнози аналітиків

Напередодні, у четвер, золото втратило близько 3% вартості, опустившись нижче психологічної позначки у 5 000 доларів. Причиною розпродажу стала сильна статистика зі США: у січні американська економіка створила 130 000 нових робочих місць, що значно перевищило прогнози аналітиків (70 000). Такі дані зменшили надії інвесторів на швидке зниження відсоткових ставок ФРС.

Попри це, експерти зберігають оптимізм. Незалежний аналітик Росс Норман підкреслив:

«Ці рухи, здається, не залежать від фундаментальних показників ринку, а не є їх наслідком, і фундаментальні показники в усьому комплексі (дорогоцінних металів) залишаються позитивними».

Ситуація з іншими металами

Срібло: продемонструвало різкий стрибок на 3,9% до 78,11 долара за унцію, відновлюючись після обвалу на 11% під час попередньої сесії.

Платина: зросла на 1,4% до 2 027,60 долара.

Паладій: додав 1,7%, досягнувши 1 644,24 долара.

Попри денне зростання, платина та паладій все ще готуються завершити тиждень зі збитками.