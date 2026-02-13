Золото відновлюється після падіння: інвестори викуповують активи перед даними про інфляцію у США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2026, 14:17

Золото відновлюється після падіння: інвестори викуповують активи перед даними про інфляцію у США

У п'ятницю ціни на золото зросли більш ніж на 1%, відіграючи падіння до тижневого мінімуму, яке відбулося напередодні. Позитивну динаміку забезпечили так звані «мисливці за знижками» — інвестори, які використовують тимчасове зниження ціни для вигідної покупки активів. Наразі учасники ринку зосередили увагу на ключових даних про інфляцію у США, які можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters 13 лютого.

У п'ятницю ціни на золото зросли більш ніж на 1%, відіграючи падіння до тижневого мінімуму, яке відбулося напередодні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цін та фактор Азії

Станом на 12:00 за київським часом (10:00 GMT) спотова ціна на золото зросла на 1% до 4 969,85 долара за унцію, що забезпечило тижневий приріст на рівні 0,2%. Ф'ючерси на американське золото з поставкою у квітні також показали зростання на 0,9%, досягнувши позначки 4 990,30 долара.

Основний поштовх до відновлення цін надійшов з азійських ринків. Хамад Хуссейн, економіст із питань клімату та сировинних товарів у Capital Economics, зазначив:

«Викуп активів під час спаду учасниками ринку в Азії, де попит на золото був особливо сильним, схоже, є рушійною силою відновлення цін на золото».

Попит у Китаї залишається високим напередодні святкування Нового року за місячним календарем. Водночас в Індії ситуація протилежна: через волатильність (різкі коливання) цін покупці зайняли вичікувальну позицію, і золото вперше за місяць почало торгуватися зі знижкою (дисконтом).

Вплив ринку праці США та прогнози аналітиків

Напередодні, у четвер, золото втратило близько 3% вартості, опустившись нижче психологічної позначки у 5 000 доларів. Причиною розпродажу стала сильна статистика зі США: у січні американська економіка створила 130 000 нових робочих місць, що значно перевищило прогнози аналітиків (70 000). Такі дані зменшили надії інвесторів на швидке зниження відсоткових ставок ФРС.

Попри це, експерти зберігають оптимізм. Незалежний аналітик Росс Норман підкреслив:

«Ці рухи, здається, не залежать від фундаментальних показників ринку, а не є їх наслідком, і фундаментальні показники в усьому комплексі (дорогоцінних металів) залишаються позитивними».

Ситуація з іншими металами

  • Срібло: продемонструвало різкий стрибок на 3,9% до 78,11 долара за унцію, відновлюючись після обвалу на 11% під час попередньої сесії.
  • Платина: зросла на 1,4% до 2 027,60 долара.
  • Паладій: додав 1,7%, досягнувши 1 644,24 долара.

Попри денне зростання, платина та паладій все ще готуються завершити тиждень зі збитками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами