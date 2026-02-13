Уряд відклав подання законопроєкту про ПДВ для ФОПів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2026, 13:47

Уряд відклав подання законопроєкту про ПДВ для ФОПів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення не вносити до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) із річним обігом понад 1 мільйон гривень, упродовж лютого поточного року. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час виступу в парламенті.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення не вносити до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) із річним обігом понад 1 мільйон гривень, упродовж лютого поточного року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційна позиція уряду

Заява пролунала під час традиційної «Години запитань до уряду». Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк звернувся до очільниці Кабміну з питанням щодо конкретних термінів реєстрації цієї резонансної податкової ініціативи.

У відповідь Юлія Свириденко запевнила, що найближчим часом документ не з'явиться в законодавчому полі.

«В лютому уряд не буде подавати законопроєкт про реєстрацію підприємцями ПДВ», — наголосила прем'єр-міністерка.

Суть суперечливої ініціативи

Дискусія навколо цього питання триває з кінця минулого року. 18 грудня 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для публічного обговорення проєкт закону, який пропонує докорінні зміни для спрощеної системи оподаткування. Згідно з документом, ФОПи 1−3 груп мають автоматично ставати платниками ПДВ, якщо їхній обсяг оподатковуваних операцій перевищить 1 мільйон гривень на рік.

Ця норма розглядається як одна з попередніх умов (prior actions) для отримання фінансування в рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За попереднім планом Мінфіну, нові вимоги для підприємців 2-ї та 3-ї груп мали б набути чинності з 1 січня 2027 року.

Хвиля критики від бізнесу та експертів

Ініціатива фінансового блоку уряду викликала гостру реакцію підприємницького середовища. Представники бізнесу попереджають про негативні наслідки такого рішення:

  • суттєве збільшення адміністративного навантаження та звітності;
  • необхідність найму професійних бухгалтерів;
  • ризики штрафних санкцій та виникнення касових розривів (тимчасової нестачі коштів на рахунках).

Підприємці стверджують, що ці витрати зрештою будуть закладені в кінцеву ціну товарів та послуг для споживачів. Активний спротив підтверджується і тим, що електронна петиція на сайті Кабміну з вимогою відкликати законопроєкт швидко зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

До дискусії долучилися й аналітичні центри. У середині січня експерти направили відкрите звернення до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, профільних міністрів та голів парламентських комітетів. Головна вимога аналітиків — переглянути жорсткі норми законопроєкту та підвищити поріг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 1 мільйона до 6 мільйонів гривень.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+42
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
13 лютого 2026, 14:40
#
Фух, головне, що не в лютому. От у березні - будь ласка.
+
0
zevs1
zevs1
13 лютого 2026, 15:17
#
Данный законопроект является чистым предательством Предпринимательства и развития человека в Украине.
Непонимание этого ставит под угрозу существование самой Страны, ведь отсутствуе разнообразия в экономике ведёт к прямой деградации
Живой пример «телемарафет»
+
0
financialGenius
financialGenius
13 лютого 2026, 15:58
#
Все кто причастен к этому законопроекту должны понести ответственность и быть проверенные сбу, как по мне это явная дестабилизация экономики Украины что подрывает внутри и это на пользу врагу . Поэтому все причастные — приравнены к гос измене и пособничестве. Хорошо что хоть кто-то остался с мозгами , один из немногих это Железняк…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Anko и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами