Уряд відклав подання законопроєкту про ПДВ для ФОПів

Кабінет міністрів України ухвалив рішення не вносити до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) із річним обігом понад 1 мільйон гривень, упродовж лютого поточного року. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час виступу в парламенті.

Офіційна позиція уряду

Заява пролунала під час традиційної «Години запитань до уряду». Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк звернувся до очільниці Кабміну з питанням щодо конкретних термінів реєстрації цієї резонансної податкової ініціативи.

У відповідь Юлія Свириденко запевнила, що найближчим часом документ не з'явиться в законодавчому полі.

«В лютому уряд не буде подавати законопроєкт про реєстрацію підприємцями ПДВ», — наголосила прем'єр-міністерка.

Суть суперечливої ініціативи

Дискусія навколо цього питання триває з кінця минулого року. 18 грудня 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для публічного обговорення проєкт закону, який пропонує докорінні зміни для спрощеної системи оподаткування. Згідно з документом, ФОПи 1−3 груп мають автоматично ставати платниками ПДВ, якщо їхній обсяг оподатковуваних операцій перевищить 1 мільйон гривень на рік.

Ця норма розглядається як одна з попередніх умов (prior actions) для отримання фінансування в рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За попереднім планом Мінфіну, нові вимоги для підприємців 2-ї та 3-ї груп мали б набути чинності з 1 січня 2027 року.

Хвиля критики від бізнесу та експертів

Ініціатива фінансового блоку уряду викликала гостру реакцію підприємницького середовища. Представники бізнесу попереджають про негативні наслідки такого рішення:

суттєве збільшення адміністративного навантаження та звітності;

необхідність найму професійних бухгалтерів;

ризики штрафних санкцій та виникнення касових розривів (тимчасової нестачі коштів на рахунках).

Підприємці стверджують, що ці витрати зрештою будуть закладені в кінцеву ціну товарів та послуг для споживачів. Активний спротив підтверджується і тим, що електронна петиція на сайті Кабміну з вимогою відкликати законопроєкт швидко зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

До дискусії долучилися й аналітичні центри. У середині січня експерти направили відкрите звернення до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, профільних міністрів та голів парламентських комітетів. Головна вимога аналітиків — переглянути жорсткі норми законопроєкту та підвищити поріг для обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 1 мільйона до 6 мільйонів гривень.