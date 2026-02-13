Обмінний курс часто вважається головним драйвером туристичного попиту, проте самі лише коливання валютних котирувань не відображають реальної вартості подорожей. Мандрівники реагують не на графіки валют, а на кінцеву купівельну спроможність своїх грошей після врахування місцевої інфляції. Про це йдеться у звіті аналітика Desmond, який опублікував його на Substack.
Ілюзія дешевої валюти: Туреччина втрачає доступність, а Корея та Казахстан стають вигіднішими для туристів
Пастка «вигідного курсу»: приклад Туреччини та Аргентини
Згідно з даними про номінальний валютний тиск, на початку 2025 року безумовними лідерами за «дешевизною» валюти виглядали турецькі курорти.
Анталія, Мугла та Ізмір демонстрували найсильніший «попутний вітер» із показниками доступності понад 20% через девальвацію ліри.
Також у топі за номінальним знеціненням валюти перебували Буенос-Айрес (Аргентина) та Алмати (Казахстан).
Натомість найсильніший «зустрічний вітер», тобто здорожчання валюти, відчули на собі туристичні напрямки у Південній Африці (Йоганнесбург, Дурбан) та Бразилії.
Проте це лише перший погляд на ситуацію. Другий етап аналізу — реальна доступність з урахуванням інфляції — кардинально змінив розклад сил.
Реальна доступність: хто виграв, а хто програв
Коли аналітик скоригував дані на рівень зростання цін усередині країн, виявилося, що в багатьох випадках інфляція повністю «з'їла» вигоду від дешевої валюти.
Лідери реальної вигоди:
Найбільший реальний приріст доступності зафіксовано в Алмати (Казахстан) — 12,4%. Тут девальвація валюти не була нівельована стрибком цін, що зробило напрямок по-справжньому вигідним.
До списку реальних переможців також увійшли:
- Панама-Сіті (+6,6%);
- Індонезія (Батам) (+5,4%);
- Південна Корея (Сеул, Пусан) — доступність зросла на 5,0%.
Ерозія доступності:
Найбільшим розчаруванням стала Малайзія. Попри відсутність критичного валютного тиску, реальна вартість відпочинку в Куала-Лумпурі зросла (доступність впала на 5,7%), а в регіоні Саравак падіння сягнуло 7,2%.
Туреччина також втратила свої позиції: у таких регіонах, як Айдин, реальна доступність впала на 6,4%, попри номінально вигідний курс.
Чотири сценарії для економіки туризму
Поєднуючи валютний курс та інфляцію, аналітики виділили різні стани ринків:
- Структурний попутний вітер: Казахстан та Південна Корея. Валюта сприяє туристам, а інфляція залишається контрольованою.
- Ілюзорні вигоди: Туреччина. Валюта виглядає дешевою, але ціни зростають швидше, ніж падає курс.
- Валютний зустрічний вітер: Південна Африка та Бразилія. Несприятливий курс посилюється внутрішніми факторами.
