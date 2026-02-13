Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 15:41

Ілюзія дешевої валюти: Туреччина втрачає доступність, а Корея та Казахстан стають вигіднішими для туристів

Обмінний курс часто вважається головним драйвером туристичного попиту, проте самі лише коливання валютних котирувань не відображають реальної вартості подорожей. Мандрівники реагують не на графіки валют, а на кінцеву купівельну спроможність своїх грошей після врахування місцевої інфляції. Про це йдеться у звіті аналітика Desmond, який опублікував його на Substack.

Обмінний курс часто вважається головним драйвером туристичного попиту, проте самі лише коливання валютних котирувань не відображають реальної вартості подорожей.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пастка «вигідного курсу»: приклад Туреччини та Аргентини

Згідно з даними про номінальний валютний тиск, на початку 2025 року безумовними лідерами за «дешевизною» валюти виглядали турецькі курорти.

Анталія, Мугла та Ізмір демонстрували найсильніший «попутний вітер» із показниками доступності понад 20% через девальвацію ліри.

Також у топі за номінальним знеціненням валюти перебували Буенос-Айрес (Аргентина) та Алмати (Казахстан).

Натомість найсильніший «зустрічний вітер», тобто здорожчання валюти, відчули на собі туристичні напрямки у Південній Африці (Йоганнесбург, Дурбан) та Бразилії.

Проте це лише перший погляд на ситуацію. Другий етап аналізу — реальна доступність з урахуванням інфляції — кардинально змінив розклад сил.

Реальна доступність: хто виграв, а хто програв

Коли аналітик скоригував дані на рівень зростання цін усередині країн, виявилося, що в багатьох випадках інфляція повністю «з'їла» вигоду від дешевої валюти.

Лідери реальної вигоди:

Найбільший реальний приріст доступності зафіксовано в Алмати (Казахстан) — 12,4%. Тут девальвація валюти не була нівельована стрибком цін, що зробило напрямок по-справжньому вигідним.

До списку реальних переможців також увійшли:

  • Панама-Сіті (+6,6%);
  • Індонезія (Батам) (+5,4%);
  • Південна Корея (Сеул, Пусан) — доступність зросла на 5,0%.

Ерозія доступності:

Найбільшим розчаруванням стала Малайзія. Попри відсутність критичного валютного тиску, реальна вартість відпочинку в Куала-Лумпурі зросла (доступність впала на 5,7%), а в регіоні Саравак падіння сягнуло 7,2%.

Туреччина також втратила свої позиції: у таких регіонах, як Айдин, реальна доступність впала на 6,4%, попри номінально вигідний курс.

Чотири сценарії для економіки туризму

Поєднуючи валютний курс та інфляцію, аналітики виділили різні стани ринків:

  • Структурний попутний вітер: Казахстан та Південна Корея. Валюта сприяє туристам, а інфляція залишається контрольованою.
  • Ілюзорні вигоди: Туреччина. Валюта виглядає дешевою, але ціни зростають швидше, ніж падає курс.
  • Валютний зустрічний вітер: Південна Африка та Бразилія. Несприятливий курс посилюється внутрішніми факторами.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
