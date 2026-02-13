США та Тайвань уклали масштабну торговельну угоду: зниження тарифів та мільярдні інвестиції в енергетику

Сполучені Штати та Тайвань фіналізували торговельну угоду, яка передбачає зниження митних тарифів, розширення доступу американських товарів на азійські ринки та залучення значних коштів у енергетичні й технологічні проєкти США. Згідно з домовленостями, Тайвань зобов’язався придбати американського скрапленого природного газу (СПГ) та сирої нафти на суму понад 44 мільярди доларів , а також відкрити свій ринок для ширшого спектра товарів зі Штатів. Про це повідомляє Bloomberg 13 лютого.

Деталі угоди: авіація, енергетика та продовольство

Окрім енергетичних контрактів, Тайбей узяв на себе зобов’язання придбати американські цивільні літаки та запчастини до них на суму близько 15 мільярдів доларів. Також планується інвестувати приблизно 25 мільярдів доларів в обладнання для генерації електроенергії до 2029 року.

Угода відкриває тайванський ринок для американських виробників м’яса, молочної продукції, пшениці, медичних товарів та автомобілів. Зокрема, Тайвань дозволить імпорт яловичого фаршу та певних субпродуктів, а також приведе свої норми щодо вмісту рактопаміну (кормової добавки) в яловичині та свинині у відповідність до міжнародних стандартів.

Зміни у тарифній політиці

Підписання документа офіційно закріплює домовленості, оголошені Вашингтоном і Тайбеєм у січні. Згідно з ними, мита на товари з самоврядного острова будуть знижені з 20% до 15%. Виняток становлять дженерики (лікарські засоби), мікросхеми та смартфони — адміністрація президента Дональда Трампа наразі розслідує ці категорії на предмет можливих майбутніх зборів.

Віцепрем'єр Тайваню Чен Лі-цзюнь повідомив, що середній тариф на тайванський експорт до США знизиться до 12,3% (раніше він становив 35,8%, коли взаємні тарифи вперше запрацювали у квітні минулого року).

Частка експорту до США, що підпадає під дію взаємних тарифів, також впаде з 24% до 15,5%. Решта експортних товарів, які є предметом розслідувань з боку США, надалі отримуватимуть режим найбільшого сприяння.