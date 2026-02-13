Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 12:16

Німеччина зупинила продаж срібних монет через рекордні ціни на метал

Офіційний дистриб'ютор колекційних монет ФРН — Münze Deutschland — оголосив про призупинення продажу німецьких срібних монет на невизначений термін. Причиною такого безпрецедентного кроку стало стрімке зростання світових цін на срібло, яке зробило випуск пам'ятних монет за чинними номіналами економічно неможливим. Про це повідомляє портал Muenzkurier.

Офіційний дистриб'ютор колекційних монет ФРН — Münze Deutschland — оголосив про призупинення продажу німецьких срібних монет на невизначений термін.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Математика збитків: коли метал дорожчий за гроші

Протягом 2025 року Німеччина вже намагалася адаптуватися до ринкових реалій, кілька разів підвищуючи номінал монет: спочатку з 20 до 25 євро, потім до 35 євро, а для різдвяних випусків — до 50 євро. Однак навіть ці заходи виявилися недостатніми на тлі історичних рекордів вартості дорогоцінних металів.

Станом на кінець січня 2026 року склалася парадоксальна ситуація:

  • Стандартні монети: При ціні чистого срібла 3,03 євро за грам, матеріальна вартість класичної монети (проба 925/1000) становить близько 50,50 євро. При цьому її номінал — лише 35 євро.
  • Різдвяні монети: Для монет із чистого срібла (999 проба) вартість металу сягає 66,60 євро, що значно перевищує навіть підвищений номінал.

Згідно із законодавством, держава не має права випускати монети, собівартість яких (метал + карбування + логістика) перевищує їхню номінальну вартість. Тому «пауза» у продажах є фактичним визнанням того, що стара модель випуску колекційних монет зазнала краху.

Прогнози та сценарії порятунку

Ситуацію ускладнюють прогнози аналітиків. Згідно з опитуванням Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA), ціна на срібло може продовжити зростання, сягнувши в середньостроковій перспективі $165 за унцію.

Влада Німеччини опинилася перед складним вибором майбутнього формату нумізматичної програми:

  • Підвищення номіналу: Випускати монети номіналом 75 або 100 євро. Це зробить їх рентабельними, але занадто дорогими для масового колекціонера.
  • Зменшення вмісту срібла: Знизити пробу або вагу монети. Це дозволить зберегти номінал, але суттєво знизить престижність та привабливість монет як інвестиції.
  • Відмова від срібла: Перехід на мідно-нікелеві сплави. Це вирішить фінансові проблеми, але фактично знищить традицію німецької срібної монети.

Глобальна тенденція

Німеччина не єдина країна, яка стикнулася з цією проблемою. Багато європейських монетних дворів уже скоротили або заморозили свої срібні програми.

Експерти сходяться на думці, що повернення до звичних форматів вже не буде. Найімовірніше, колекціонерам доведеться звикати до нових реалій: або монети стануть значно меншими та «легшими» за вмістом дорогоцінного металу, або перетворяться на дорогий елітний продукт, недоступний широкому загалу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі

