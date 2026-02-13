Binance достроково завершила покупку біткоїнів до фонду безпеки SAFU

Binance завершила масштабну реструктуризацію свого Фонду захисту активів користувачів (SAFU). Компанія конвертувала весь капітал фонду зі стейблкоїнів (USDC/USDT) у біткоїн, завершивши процес на два тижні раніше запланованого терміну. Про це свідчать ончейн-дані.

Деталі операції на мільярд

Процес переведення активів стартував 30 січня. Хоча біржа планувала розтягнути купівлю на місяць, щоб не впливати різко на ринок, операцію завершили значно швидше.

Фінальний акорд: Остання транзакція відбулася 11 лютого — біржа придбала 4,5 тис. BTC на суму $304,6 млн.

Загальний баланс: Тепер у фонді SAFU зберігається 15 000 BTC.

Ціна входу: Середня ціна покупки склала близько $67 000 за монету.

Вже зараз стратегія приносить плоди: «паперовий» прибуток Binance від цих операцій оцінюється в $14 млн (+1,4%).

Страховка від волатильності

Головне питання, яке виникає у користувачів: що буде, якщо біткоїн впаде? Адже фонд безпеки має бути стабільним.

Binance передбачила цей ризик. Компанія встановила правило «нижньої межі»: якщо через падіння курсу BTC сукупна вартість активів фонду опуститься нижче $800 млн, біржа зобов'язується поповнити його з власних прибутків до рівня $1 млрд.

