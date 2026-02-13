Binance завершила масштабну реструктуризацію свого Фонду захисту активів користувачів (SAFU). Компанія конвертувала весь капітал фонду зі стейблкоїнів (USDC/USDT) у біткоїн, завершивши процес на два тижні раніше запланованого терміну. Про це свідчать ончейн-дані.
13 лютого 2026, 9:21
Binance достроково завершила покупку біткоїнів до фонду безпеки SAFU
Деталі операції на мільярд
Процес переведення активів стартував 30 січня. Хоча біржа планувала розтягнути купівлю на місяць, щоб не впливати різко на ринок, операцію завершили значно швидше.
- Фінальний акорд: Остання транзакція відбулася 11 лютого — біржа придбала 4,5 тис. BTC на суму $304,6 млн.
- Загальний баланс: Тепер у фонді SAFU зберігається 15 000 BTC.
- Ціна входу: Середня ціна покупки склала близько $67 000 за монету.
Вже зараз стратегія приносить плоди: «паперовий» прибуток Binance від цих операцій оцінюється в $14 млн (+1,4%).
Страховка від волатильності
Головне питання, яке виникає у користувачів: що буде, якщо біткоїн впаде? Адже фонд безпеки має бути стабільним.
Binance передбачила цей ризик. Компанія встановила правило «нижньої межі»: якщо через падіння курсу BTC сукупна вартість активів фонду опуститься нижче $800 млн, біржа зобов'язується поповнити його з власних прибутків до рівня $1 млрд.
