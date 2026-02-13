Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 8:39

Шлюбний контракт стає нормою: у 2025 році українці оформили майже 2800 угод про поділ майна

Українські пари дедалі частіше обирають прагматичний підхід до сімейних фінансів, відходячи від стереотипів про те, що юридичні домовленості свідчать про недовіру. У 2025 році нотаріуси зафіксували зростання кількості шлюбних договорів — загалом було посвідчено 2773 такі угоди. Це підтверджує поступову зміну менталітету громадян у бік відповідального планування спільного життя. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Українські пари дедалі частіше обирають прагматичний підхід до сімейних фінансів, відходячи від стереотипів про те, що юридичні домовленості свідчать про недовіру.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка зростання

Статистика свідчить про повільне, але стабільне зростання популярності цього правового інструменту. За підсумками минулого року кількість укладених контрактів зросла на 11 одиниць порівняно з 2024 роком та на 187 — у порівнянні з 2023-м.

Шлюбний договір доступний як для тих, хто лише подав заяву до РАЦСу, так і для пар, які вже перебувають у шлюбі. Головна умова — нотаріальне посвідчення. Якщо документ підписують наречені, він набирає чинності в день весілля, якщо ж подружжя — у день підписання у нотаріуса.

Про що можна (і не можна) домовитися

Шлюбний договір регулює виключно майнові відносини. Його основна функція — змінити стандартне правило Сімейного кодексу, за яким усе нажите у шлюбі автоматично ділиться порівну (50/50).

Ключові можливості договору:

  • Режим власності: Сторони можуть домовитися, що майно, придбане у шлюбі, є особистою власністю того, на кого воно оформлене, а не спільною сумісною власністю.
  • Поділ активів: Можна заздалегідь визначити, кому дістанеться квартира, а кому — бізнес чи авто у разі розлучення.
  • Аліменти та утримання: У договорі можна прописати розмір та строки виплати утримання одному з подружжя. У разі невиконання цих умов аліменти стягуються через виконавчий напис нотаріуса, без звернення до суду.
  • Житлові питання: Визначення порядку користування житлом або права проживання родичів.

Законом заборонено регулювати особисті стосунки (наприклад, зобов'язання щодо вірності чи ведення домашнього господарства). Також не можна зменшувати права дітей або ставити одного з партнерів у «надзвичайно невигідне матеріальне становище» — такий договір суд може визнати недійсним. Важливо: шлюбний договір не може бути інструментом прямої передачі права власності на нерухомість (він лише визначає режим майна).

Змінити або розірвати договір можна лише за взаємною згодою сторін через нотаріуса. Одностороння відмова від виконання умов не допускається.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
13 лютого 2026, 9:14
#
І правильно давно пора)
Із сучасними запитами панянок інакше не можна одружуватися в принципі)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
