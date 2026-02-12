Попри блекаути та війну місцеві бюджети отримали понад 40,5 млрд гривень

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали понад 40,5 млрд грн. Це + 14,2 %, або 5 млрд грн до січня 2025 року. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Податки підтримують бюджети

«Військова агресія росіян, відсутність тепла та світла змінили економічну реальність країни. Попри це відповідальність платників податків та спроможність громад зростає. Це ключовий фінансовий ресурс територіальних громад, який спрямовується на реалізацію соціально важливих ініціатив та розвиток інфраструктури», — додала вона.

Основну частку надходжень — майже 60 % - стабільно формує податок на доходи фізичних осіб.

Загальна сума сплаченого ПДФО склала 23,2 млрд грн, що на 17,2 % більше, ніж торік.

Внесок у бюджети громад забезпечили також: