У січні українці імпортували електричних акумуляторів на понад 10,4 млрд гривень

У січні 2026 році в Україну імпортовано 13,6 тис. тонн електричних акумуляторів, що більш ніж удвічі (на 109%) перевищує показник січня попереднього року, коли він становив 6,5 тис. тонн. Про це йдеться в даних Митниці.

Попит зростає

Загальна вартість ввезеного обладнання сягнула понад 10,4 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг імпорту у грошовому вимірі зріс майже на 6,5 млрд гривень.

За результатами митного оформлення акумуляторів, на які не поширюється дія пільг, до державного бюджету було сплачено 316,8 млн гривень митних платежів.

Звідки імпортували найбільше

Основним постачальником енергоносіїв став Китай. З цієї країни українці імпортували 91% усіх акумуляторів загальною вартістю понад 9,5 млрд гривень.

Також до трійки найбільших постачальників увійшли: