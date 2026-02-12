Multi від Мінфін
12 лютого 2026, 14:16

Китай запроваджує тарифи до 11,7% на «молочку» ЄС

З 13 лютого 2026 року Китай запровадить тарифи до 11,7% на молочну продукцію ЄС, повідомило у четвер Міністерство торгівлі країни, оприлюднюючи рішення антисубсидійного розслідування.

З 13 лютого 2026 року Китай запровадить тарифи до 11,7% на молочну продукцію ЄС, повідомило у четвер Міністерство торгівлі країни, оприлюднюючи рішення антисубсидійного розслідування.

Розслідування, розпочате у серпні 2024 року, мало на меті визначити, чи субсидії, надані в рамках САП, а також інші види платежів, включаючи винагороди за екологічну практику, спотворювали конкуренцію та завдавали шкоди китайським виробникам.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що йшлося у розслідуванні

Розслідування, розпочате у серпні 2024 року, мало на меті визначити, чи субсидії, надані в рамках САП, а також інші види платежів, включаючи винагороди за екологічну практику, спотворювали конкуренцію та завдавали шкоди китайським виробникам.

Нові мита вплинуть на низку молочних продуктів, включаючи різні види сиру, молока та вершків.

Згідно зі списком, тарифи у розмірі 11,7% застосовуватимуться до більшості експортерів, тоді як понад 50 компаній, включаючи французького молочного гіганта Lactalis, данську Arla та італійську Zanetti. зіткнуться з нижчою ставкою 9,5%.

У грудні китайська влада заявила, що попередні результати розслідування показали зв’язок між субсидіями ЄС та шкодою, завданою вітчизняній молочній промисловості Китаю.

Розслідування щодо молочної промисловості, поряд з паралельними розслідуваннями експорту європейської свинини та бренді, широко розглядається як помста за тарифи ЄС на китайські електромобілі, запроваджені в січні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
