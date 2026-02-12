Пенсія після фронту: про що варто знати мобілізованим

В Україні такі гарантії існують. Але, як і завжди, за ними стоять нюанси, про які важливо знати.

Мобілізовані військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і мають статус учасника бойових дій (УБД), мають право на достроковий вихід на пенсію за віком. Загальне правило таке: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років, жінки — з 50 років, за умови наявності необхідного страхового стажу: для чоловіків — не менше 25 років; для жінок — не менше 20 років.

До страхового стажу зараховується і період військової служби, зокрема служби за мобілізацією та участі в бойових діях. Це важлива пільга, адже вона визнає: війна — це не «перерва» в житті, а повноцінна і надважка форма служіння державі.

Попри право на достроковий вихід, розмір пенсії визначається за загальними правилами. Він залежить від загальної тривалості страхового стажу; заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески протягом усього трудового життя. І тут варто бути чесними: чим менший стаж і нижчі офіційні доходи — тим меншою буде пенсія, навіть якщо людина має бойовий досвід і державні нагороди.

Достроковий вихід на пенсію — це можливість, але не гарантія гідного розміру виплат.

Державні компенсації зараз

Держава намагається частково компенсувати цю різницю через систему доплат. Для учасників бойових дій встановлюється підвищення до пенсії як УБД (25% від прожиткового мінімуму, що становить 648,75 грн); надаються щомісячні доплати та надбавки, передбачені законодавством; гарантується мінімальний рівень пенсійних виплат, нижче якого пенсія не може призначатися. Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму (5449,5 грн), а також додатково виплачується цільова допомога 40 грн.

Якщо Захисник або Захисниця нагороджені орденами, мають почесні звання — їм може бути призначена пенсія за особливі заслуги перед Україною у вигляді додаткової щомісячної виплати до основної пенсії. Її розмір залежить від виду нагороди, але вона не замінює пенсію, а лише доповнює її.

Важливе застереження: пільга — не завжди вигода. Право вийти на пенсію раніше — це безумовний плюс. Але він має й зворотний бік. Зниження пенсійного віку, вимог до страхового стажу означає, що людина менше років сплачувала внески і як результат — розмір пенсії може бути низьким, навіть з урахуванням доплат. Тому для багатьох ветеранів актуальним залишається питання: чи виходити на пенсію одразу, чи продовжити працювати, щоб «наростити» стаж і підвищити майбутні виплати.

У більшості європейських держав ветерани користуються надбавками до загальної пенсії, мають пільговий облік служби до страхового стажу, отримують соціальні та медичні гарантії, але не завжди право на ранню пенсію. Тобто світова практика показує: акцент робиться не лише на віці, а на якості життя після служби.

Чи зможе пенсійна реформа захистити наших захистників?

Пенсійні гарантії для мобілізованих Захисників і Захисниць — це важливий елемент соціального контракту між державою і тими, хто її захищає. Але справжня справедливість — не лише в праві піти на пенсію раніше, а в тому, щоб ветеран не опинився за межею бідності; мав змогу працювати, лікуватися, відновлюватися; не був змушений обирати між здоров’ям і гідним доходом.

Найближчим часом міністр соціальної політики Денис Улютін представить деталі пенсійної реформи. І саме зараз — ключовий момент, коли держава має чесно відповісти собі на запитання: яким буде пенсійне майбутнє тих, хто захищав її зі зброєю в руках.

Для мобілізованих Захисників і Захисниць пенсійна система не може залишатися «загальною для всіх». Вона має враховувати бойовий досвід і тривалість служби, втрату здоров’я.

Право на дострокову пенсію — важлива гарантія. Але без справедливих коефіцієнтів, без додаткового зарахування бойових років, без підвищених стандартів виплат воно ризикує перетворитися лише на право отримувати мінімум раніше.

Пенсійна реформа має стати не арифметикою бюджету, а актом соціальної справедливості. І якщо держава хоче, щоб Захисники поверталися до мирного життя з відчуттям гідності, то їхній бойовий шлях повинен мати реальну вагу і в пенсійному забезпеченні. Бо країна, яка пам’ятає своїх Захисників і Захисниць після війни, має значно більше шансів вистояти — і добитись для себе стійкого миру.