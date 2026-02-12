Український оборонний стартап Farsight Vision залучив 7,2 млн євро інвестицій

Український стартап Farsight Vision, що розробляє інноваційні ШІ-інструменти розвідки, успішно закрив інвестиційний раунд, залучивши 7,2 млн євро від європейських інвесторів за підтримки Brave1. Про це повідомили у Мінцифри 12 лютого.

Вихід на глобальну арену

Українські оборонні технології продовжують виходити на глобальну арену за підтримки Brave1.

Стартап Farsight Vision закрив раунд фінансування від європейських інвесторів на 7,2 мільйона євро. Компанія створює ШІ-інструменти розвідки, які вже працюють на полі бою та допомагають військовим ухвалювати рішення швидше й точніше.

Платформа аналізує дані місцевості та в реальному часі передає операторам БпЛА й НРК точну картину поля бою. Фактично — технологічна альтернатива супутниковій розвідці.

Куди спрямують залучені кошти

Залучені кошти Farsight Vision спрямують на розвиток роботизованих систем для логістики, навігації та управління озброєнням. Головна мета — захистити поле бою та критичну інфраструктуру за допомогою ШІ-технологій.