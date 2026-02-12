Coinbase запустив криптовалютні гаманці для ШІ-агентів

Біржа Coinbase запустила криптовалютні гаманці, які дозволяють ШІ-агентам самостійно витрачати, заробляти та торгувати цифровими активами.

Як працюють ШІ-гаманці від Coinbase

Програмісти біржі Ерік Реппел та Джош Нікерсон пояснили концепцію нових гаманців. За їхніми словами, сучасні ШІ-агенти вміють відповідати на запитання, резюмувати документи та допомагати із завданнями, але не можуть здійснювати угоди від імені користувачів.

«Наступне покоління агентів не лише консультуватиме — воно діятиме», — заявили розробники.

ШІ-агенти зможуть моніторити позиції в децентралізованих фінансах, ребалансувати портфелі, оплачувати обчислювальні ресурси та доступ до API, а також брати участь в економіці авторів контенту.

Agentic Wallets засновані на фреймворку AgentKit, який Coinbase представила у листопаді 2024 року. Цей інструмент дозволив розробникам вбудовувати гаманці в ШІ-агентів.

Агенти проводять трансакції через протокол x402 — спеціально створену платіжну систему для автономних випадків використання ШІ. За даними компанії, через х402 вже пройшло 50 мільйонів трансакцій.

«Агенти отримують API-ключі, купують обчислювальні ресурси, отримують доступ до преміальних потоків даних і оплачують зберігання — все автономно, створюючи машинну економіку, що по-справжньому самопідтримується», — пояснили програмісти.

Робота на мережі Base та управління позиціями

ІІ-агенти зможуть працювати в блокчейні другого рівня Ethereum під назвою Base. Вони керуватимуть позиціями та виконуватимуть стратегії скрізь, де з'являються можливості.

«Створюй агентів, які моніторять прибутковість за протоколами, виконують угоди в Base та керують позиціями ліквідності 24/7. Твій агент виявив найкращу можливість прибутковості о 3 ранку? Він автоматично перебалансує портфель, ніякого дозволу не потрібно, тому що ти вже встановив права доступу та контролю», — пояснили в Coinbase.

Lightning Labs та біткоїн для ШІ-агентів

Lightning Labs, команда розробників мережі другого рівня біткоїну Lightning Network, також випустила новий набір інструментів. Він дозволяє ШІ-агентам проводити транзакції у Lightning з використанням стандарту L402.

ШІ-агенти можуть запускати власні ноди в мережі Lightning Network і управляти гаманцями зі справжніми біткоїнами, при цьому не маючи прямого доступу до приватних ключів.

Що кажуть експерти

Глава емітента стейблкоїнів Circle Джеремі Аллейр 22 січня спрогнозував, що мільярди ШІ-агентів будуть проводити транзакції з криптовалютами та стейблкоїнами для щоденних платежів від імені користувачів протягом трьох-п'яти років.

Колишній глава Binance Чанпен Чжао висловив подібну думку, заявивши, що «рідною валютою для ШІ-агентів стане криптовалюта», і вони робитимуть все — від купівлі квитків до оплати рахунків у ресторанах.

За межами криптоіндустрії технологічний гігант Google представив Universal Commerce Protocol для підтримки агентської комерції.

Протокол Google використовує Agent Payment Protocol 2 для полегшення переказів від імені користувачів, при цьому Google Pay обробляє стандартні платежі для транзакцій у доларах США.