Китай обмежує продажі автомобілів нижче собівартості

Ринковий регулятор Китаю випустив керівництво, спрямоване на обмеження продажів автомобілів нижче за собівартість, прагнучи приборкати руйнівну цінову війну, яка негативно впливає на прибутковість найбільшого у світі автомобільного ринку, пише Investing.

Чому це важливо

Державне управління з регулювання ринку заявило, що цей захід покликаний сприяти чесній конкуренції та запобігти продажу автовиробниками та дилерами транспортних засобів за цінами нижчими за виробничі витрати — практику, яка, на думку влади, порушує ринковий порядок і шкодить довгостроковому розвитку галузі.

Автомобільний сектор Китаю вже більше року перебуває у стані інтенсивної цінової боротьби: виробники знижують ціни та пропонують значні стимули для захисту своєї частки ринку на тлі уповільнення попиту та зростання запасів.

Конкуренція особливо запекла у сегменті електромобілів, де десятки вітчизняних брендів борються за лідерство поряд із відомими світовими гравцями.

Регулятори також попередили про неприпустимість примусових схем знижок та інших практик, що перекладають збитки на дилерські центри, додавши, що буде посилено застосування законів про боротьбу з несумлінною конкуренцією.

Це керівництво з'явилося в той час, коли політики прагнуть стабілізувати ключові галузі та зміцнити ділову впевненість, одночасно заохочуючи стійкіше зростання на широкому, але дедалі більш переповненому автомобільному ринку Китаю.