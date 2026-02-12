Новий механізм підтримки Кабміну: 0% кредити для тих, хто залишив домівку через надзвичайну ситуацію

Уряд запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Скільки можна отримати

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім'ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

На що можна витратити

Прем'єр-міністр повідомила, що кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Як отримати кошти

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім'ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.