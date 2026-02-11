Stripe дозволить штучному інтелекту самостійно платити за послуги

Платіжний гігант Stripe відкриває нову главу у фінтеху, анонсувавши запуск інструменту для так званих «машинних платежів». Нова технологія дозволяє розробникам програмного забезпечення стягувати плату безпосередньо з автономних ШІ-агентів, використовуючи стейблкоїн USDC та блокчейн-протоколи. Про це повідомив Джефф Вайнштейн, менеджер із продуктів компанії, у своєму акаунті в соцмережі X (Twitter).

Традиційна фінансова система будувалася навколо потреб людей: вона часто повільна, залежить від банківських графіків та бюрократичних процедур. Натомість автономні програми (агенти), які виконують завдання в інтернеті, потребують миттєвих мікротранзакцій, цілодобової доступності та гарантії фіналізації угоди.

«Автономні агенти — це абсолютно нова категорія користувачів, для яких потрібно створювати продукти і яким все частіше доведеться щось продавати», — зазначив Джефф Вайнштейн.

Компанія пропонує рішення, яке дозволяє розробникам інтегрувати можливість оплати для роботів всього кількома рядками коду.