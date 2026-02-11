Платіжний гігант Stripe відкриває нову главу у фінтеху, анонсувавши запуск інструменту для так званих «машинних платежів». Нова технологія дозволяє розробникам програмного забезпечення стягувати плату безпосередньо з автономних ШІ-агентів, використовуючи стейблкоїн USDC та блокчейн-протоколи. Про це повідомив Джефф Вайнштейн, менеджер із продуктів компанії, у своєму акаунті в соцмережі X (Twitter).
11 лютого 2026, 19:38
Stripe дозволить штучному інтелекту самостійно платити за послуги
Традиційна фінансова система будувалася навколо потреб людей: вона часто повільна, залежить від банківських графіків та бюрократичних процедур. Натомість автономні програми (агенти), які виконують завдання в інтернеті, потребують миттєвих мікротранзакцій, цілодобової доступності та гарантії фіналізації угоди.
«Автономні агенти — це абсолютно нова категорія користувачів, для яких потрібно створювати продукти і яким все частіше доведеться щось продавати», — зазначив Джефф Вайнштейн.
Компанія пропонує рішення, яке дозволяє розробникам інтегрувати можливість оплати для роботів всього кількома рядками коду.
