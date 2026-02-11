Multi від Мінфін
11 лютого 2026, 19:12

Бернар Арно викуповує акції LVMH після обвалу котирувань

Найбагатша людина Європи Бернар Арно перейшов від слів до діла у своєму намірі отримати повний контроль над імперією розкоші LVMH. Одразу після публікації слабкого фінансового звіту за 2025 рік, який обвалив вартість компанії, бізнесмен почав масово скуповувати акції свого конгломерату. Лише за один тиждень він витратив на це понад 400 мільйонів євро. Про це повідомляє Bloomberg 11 лютого.

Найбагатша людина Європи Бернар Арно перейшов від слів до діла у своєму намірі отримати повний контроль над імперією розкоші LVMH.

Хроніка «великої закупки»

Згідно з даними Паризької фондової біржі, 28 січня — наступного дня після того, як Арно попередив інвесторів про складний рік, — він придбав акції на суму близько 100 мільйонів євро.

Мільярдер не зупинився на цьому і продовжив нарощувати частку через свої холдингові компанії. Станом на 4 лютого загальний обсяг покупок склав приблизно 757 000 акцій, що еквівалентно 407 мільйонам євро.

Мета — абсолютна більшість

Арно відкрито заявив про свої плани перетнути психологічну позначку у 50% володіння капіталом компанії (наразі його сім'я контролює 49% акцій та майже 65% голосів).

Цей крок виглядає як класична стратегія «buy the dip» (купуй на спаді). Після того як Арно озвучив песимістичний прогноз на 2026 рік, акції LVMH впали, а сам бізнесмен за один день втратив $15 мільярдів паперового статку. Однак для нього це стало можливістю купити активи дешевше.

Падіння у рейтингу багатіїв

Криза в секторі лакшері вдарила по позиціях Арно у списку найзаможніших людей світу. Якщо у 2022 році він очолював рейтинг, то зараз, за даними Bloomberg Billionaires Index, опустився на 7-ме місце.

Його капітал скоротився з рекордних $231 млрд у березні 2024 року до нинішніх $181 млрд. Причиною став спад попиту на люксові товари (сумки Louis Vuitton, коньяк Hennessy, одяг Dior) на ключових ринках, зокрема в Китаї, та зростання статків технологічних магнатів на кшталт Ілона Маска.

Стратегія тотального контролю

Дії Арно вписуються в його довгострокову стратегію консолідації активів. Він не просто збільшує частку в материнській компанії, а й посилює контроль над окремими брендами.

Минулого місяця стало відомо, що LVMH витратила 1 мільярд євро на збільшення своєї частки у виробнику елітного кашеміру Loro Piana з 85% до 94%. Це свідчить про те, що в часи економічної турбулентності «вовк у кашемірі» (прізвисько Арно) воліє не диверсифікувати ризики, а навпаки — концентрувати владу в руках сім'ї, зменшуючи вплив сторонніх акціонерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Мінфін
