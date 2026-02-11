Курс євро впав на 35 копійок у середу, 11 лютого. Долар також подешевшав, але не 8 копійок. Про це свідчать дані торгів.
11 лютого 2026, 17:35
Курс валют: євро подешевшало на міжбанку у середу
|
Відкриття 11 лютого
|
Закриття 11 лютого
|
Зміни
|
43,09/43,12
|
43,01/43,04
|
8/8
|
51,36/51,38
|
51,01/51,03
|
35/35
Офіційний курс: долар — 43,03 грн, євро — 51,21 грн.
Середній курс у банках: 42,83−43,35 грн/долар, 51,00−51,59 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,05−43,15, євро — 51,25−51,45 грн.
Джерело: Мінфін
