Robinhood запускає власний блокчейн

Американський онлайн-брокер Robinhood зробив стратегічний крок у бік децентралізованих фінансів, запустивши публічний тестнет власної мережі Robinhood Chain. Це рішення другого рівня (L2), побудоване на базі технології Arbitrum, яке має на меті токенізацію реальних активів (RWA). Водночас фінансовий звіт компанії за четвертий квартал показав тривожну динаміку у криптосегменті: доходи від операцій з цифровими валютами суттєво скоротилися. Про це повідомляється у звіті компанії та офіційному пресрелізі.

Технологічний прорив: Robinhood Chain

Нова мережа позиціюється як міст між традиційними фінансами та світом блокчейну. Розробники вже отримали доступ до тестових інструментів, які дозволяють працювати з токенізованими акціями та інтегрувати їх із гаманцем Robinhood Wallet.

Генеральний директор Robinhood Влад Тенев підтвердив амбітні плани компанії: запровадити цілодобову торгівлю акціями та миттєві розрахунки саме завдяки технології блокчейн.

Фінанси: рекордні прибутки, але провал у крипті

Попри технологічні новини, інвестори відреагували на фінансові результати розпродажем акцій. На постмаркеті (торгівля після закриття біржі) котирування HOOD впали приблизно на 8%, знизившись з $85,6 до $79,04.

Причиною песимізму стало різке падіння активності у криптосегменті:

Виручка від криптооперацій: впала на 38% рік до року, склавши $221 млн (для порівняння, у третьому кварталі було $268 млн).

Обсяги торгів: скоротилися на 52%.

Варто зазначити, що значну частину обороту (який склав $82 млрд) забезпечила криптобіржа Bitstamp, яку Robinhood придбав у червні 2025 року. Без цього поглинання падіння було б ще відчутнішим.

Компенсація за рахунок класичних інструментів

Попри проблеми з криптою, загальний бізнес Robinhood демонструє зростання. Загальна чиста виручка платформи підскочила на 27%, досягнувши рекордних $1,28 млрд.

Зростання забезпечили традиційні фінансові інструменти:

Опціони: дохід $314 млн (+41%).

Акції: дохід $94 млн (+54%).

Чистий процентний дохід: $411 млн (+39%).

Також компанія нарощує базу лояльних клієнтів: кількість платних підписників Robinhood Gold зросла на 58% (до 4,2 млн осіб), а загальний обсяг активів під управлінням збільшився на 68%, сягнувши $324 млрд.